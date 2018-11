Sénégal: Mounirou Ndiaye sur la tension budgétaire - «Il ne faut pas essayer de la justifier en parlant du petrole et du dollar»

L'argument servi par le régime en place pour justifier la tension budgétaire, à savoir la hausse du baril de pétrole et de la valeur du dollar, ne tient pas la route. C'est ce que semble dire Mounirou Ndiaye, économiste et Enseignant chercheur à l'Université de Thiès, qui a estimé, lors de l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 25 novembre, que sans une maitrise de la politique monétaire, cette instabilité existera toujours.

L'invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 25 novembre, balaie d'un revers de main les arguments servis par le régime du président Macky Sall pour justifier la tension budgétaire actuelle du pays. Ou du moins, Mounirou Ndiaye, économiste et Enseignant chercheur à l'Université de Thiès pense que le gouvernement ne doit plus servir cet argumentaire de la hausse du prix du baril de pétrole et du taux du dollar.

En effet, M. Ndiaye soutient que «les tensions budgétaires, il ne faut pas essayer de les justifier en parlant du pétrole et du dollar». Pour cause, il reste persuadé que cette instabilité du baril et du dollar existera toujours. Mieux, il est d'avis que «si vous n'avez pas la maitrise sur votre politique monétaire, le dollar fort ou l'euro fort, vous ne pouvez pas maitriser cela».

Qui plus est, selon lui, «si eux (tenants du pouvoir), ils s'entêtent à dire que le Cfa est une bonne monnaie, ils ne doivent plus argumenter dans le sens de dire que c'est le dollar qui a pris de la valeur ou c'est le baril, parce que le baril est corrélé au dollar». Cela, d'autant plus que si le dollar est cher, la facture devient chère et dans le cas contraire, la facture devient moins chère, argumente-t-il.

Par conséquent, critiquant la politique économique de l'actuel régime, à moins de 3 mois de la présidentielle, l'Enseignant chercheur pense qu'il y a lieu que les tenants du pouvoir changent de fusil d'épaule.

Pour lui, «il faudrait que le gouvernement ne nous serve plus ces arguments et prenne ses dispositions la prochaine fois en faisant des prévisions».

Ne s'en limitant pas là, il a fait quelques recommandations. Selon lui, «il y a des scénarios pessimistes, des scénarios de base et des scénarios optimistes» et qu'il faudrait «jongler avec ces outils pour ne pas être victime de ces tensions».