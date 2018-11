Sénégal: Ziguinchor - Portés disparus, les quatre exploitants forestiers seraient en vie

Rebondissements dans l'affaire des quatre exploitants forestiers portés il y a bientôt quatre mois. Selon certaines sources, ils auraient fait signe de vie. Disparus depuis le 05 août 2018 dans la forêt de Boussoloum dans la Commune de Boutoupa Camara-Counda dans le département de Ziguinchor, les quatre exploitants forestiers, seraient en vie, si l'on en croit un témoin.

Et si les quatre exploitants forestiers disparus dans la forêt de Boussoloum étaient toujours vivants ! L'hypothèse de plus en plus probable est soutenue par les déclarations d'un individu qui aurait vu ces exploitants forestiers entre les mains des bandes armées.

Capturé puis libéré par des éléments armés dans la forêt vers les environs de Bouyoum dans la commune de Nyassa, il y'a quelques jours, l'homme soutient avoir vu ces quatre exploitants forestiers toujours otages d'éléments armés.

«Ils étaient entre les mains d'éléments armés qui les font travailler. Je les ai vus. Ils étaient quatre avec leurs ravisseurs», a confié l'homme à un de ses parents.

S'il a été libéré par ces éléments armés qui l'ont capturés c'est parce qu'il a eu le salut d'un des individus armés qui l'aurait reconnu et qui aurait intercédé auprès des assaillants pour qu'on le relâche soutient-il.

«C'est au moment où ils s'apprêtaient à me tuer qu'un homme armé est venu dire à mes bourreaux qu'il faut qu'ils me libèrent parce que c'est moi qui achète des produits dans la forêt... » a laissé entendre celui-là qui était parti chercher des fruits sauvages dans la forêt.

Disparus dans la forêt de Boussoloum depuis le 05 août dernier, ces exploitants forestiers, quatre au total, partis à la cueillette de fruits sauvages sont introuvables.

Avec les révélations de cet homme qui les aurait vus entre les mains de leurs ravisseurs, l'espoir renait un peu du côté des familles des portés disparus dont les familles dans la détresse attendent encore impatiemment le retour de ces exploitants forestiers notamment Fodé Konaté, Lamarana Diallo et deux autres.

Les recherches entreprises par l'armée n'ont pas permis de relever la moindre trace des portés disparus. Bientôt quatre mois qu'ils sont portés disparus, bientôt quatre mois que leur famille dans l'angoisse, sont dans une impossible résignation.

Les témoignages de leur vie révélés par un témoin sonnent comme un vent d'espoir chez certaines familles comme chez Fodé Konaté dont la femme dans des difficultés de survie est obligée de quitter sa famille à Alwar pour rejoindre ses parents à Sedhiou. Les familles de ces portés disparus face à l'impossible de soutenir l'indigence dans laquelle elles sont plongées depuis, se sont résignées à quitter Ziguinchor.

Les quatre exploitants forestiers disparus dans la forêt qui seraient en vie d'après les témoignages d'un individu exploitant forestier capturé puis libéré. Une lueur d'espoir plane encore. Mais la grande interrogation reste la suivant : Qui a pris en otage ces exploitants forestiers ?

Pourquoi ces individus dont le seul tort était d'aller chercher des fruits sauvages dans la forêt sont-ils toujours entre les mains de leurs ravisseurs ? Autant de questions qui taraudent les esprits et qui tardent encore à trouver des réponses.

Aussi bien du côté des acteurs du processus de paix que du côté de certaines factions rebelles où on a du mal à cerner ce feuilleton de portés disparus qui seraient toujours en vie et qui seraient entre les mains d'hommes armés et qui les utiliseraient comme des prisonniers «condamnés à effectuer des travaux forcés» par leurs bourreaux.