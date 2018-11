Sénégal: La mauvaise gestion du transport à l'origine des accidents

Les morts se comptent par centaine. A cause de leur récurrence, les accidents de la route sont devenus une banalité. Et pourtant ce sont des vies qui s'en vont, des familles qui sont décimées à cause d'handicaps ou la perte d'un de leurs membres. Une tragique situation qui pouvait être tout autre si des mesures nécessaires ont été prises.

Hélas, la politique étatique ne serait pas exempte de reproche dans la recrudescence des accidents car le secteur du transport laisse apparaitre des manquements notoires et qui sans nul doute, justifient la récurrence des accidents.

En effet, la quasi-totalité des conducteurs des transports publics de voyageurs impliqués dans des accidents n'ont reçu la formation de conduite qu'à travers la fréquentation des gares routières. Ils ont leur permis sans avoir fréquenter des auto-écoles.

Pis, certains de ces lieux de formation de conduite à la conduite appelés auto-écoles, exercent dans l'illégalité. A ces manquements, viennent s'ajouter des insuffisances dans le contrôle des véhicules notamment dans les régions, le trafic dans la délivrance des permis et la légèreté de la sanction contre les conducteurs véreux.

Sud Quotidien en collaboration avec l'Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication (Ejicom), revient dans cette enquête sur la mal gouvernance dans le milieu.

Les chiffres sur les accidents de la route sont effarants. Du 1er janvier au 30 septembre 2018, la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers a effectué 11.855 sorties toutes liées à des accidents. 19559 victimes ont été dénombrées suite à ces accidents. Le bilan des sauveteurs est lourd. Pour la période indiquée, 448 morts ont été recensés.

Un chiffre qui ne prend pas en compte, les personnes décédées après leur évacuation à l'hôpital. Il ne concerne donc que les pertes en vies humaines recensées sur les lieux d'accidents à l'arrivée des éléments de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers.

Pour ce bilan qui ne couvre pas toute l'année 2018, la région de Dakar a enregistré le plus grand nombre de sorties. Elle est à 4672 accidents. Les régions de Thiès et Diourbel s'en suivent. Ensemble, elles totalisent 3334 sorties.

Les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine viennent en troisième position avec 1322 sorties. Kolda, Ziguinchor et Sédhiou sont à 930 interventions. A Saint-Louis, Louga et Matam, on dénombre 1086 sorties. Dans les régions de Kédougou et Tambacounda 600 sorties ont été enregistrées.

Cette situation ou les morts risquent d'être nombreux à la fin de l'année, n'est pas une nouveauté. En effet, en 2017, le bilan définitif de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers était de 635 décès et 26 031 blessés suite à des accidents. 16 156 interventions ont été faites.

En 2016, le nombre de décès était de 651 pour 31 352 blessés recensés lors de 15 772 sorties des sapeurs-pompiers.

Mieux, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye qui, s'exprimait en marge de la célébration de la journée de la protection civile à Guédiawaye en mars dernier, beaucoup de morts ont été recensés en 10 ans.

En effet, disait-il, de 2008 jusqu'en fin 2017, le Sénégal a enregistré 5024 décès à cause d'accidents de la circulation soit en moyenne 2 morts par jour.

Ce constat pitoyable des nombreuses pertes en vies humaines sur les routes est dû à plusieurs facteurs dont le défaut de formation des conducteurs, des manquements dans la visite technique et des magouilles dans l'acquisition de permis de conduire. A tout cela, vient s'ajouter une répression insuffisante.

Une formation au rabais

Le caractère informel du transport est perceptible dans la formation des conducteurs. Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi, soutient que la non-fréquentation d'une auto-école ne justifie pas les nombreux accidents.

A son avis, les véhicules particuliers sont responsables des accidents les plus spectaculaires. Or, la plupart des conducteurs de ce moyen de transports sont passés par les auto-écoles.

Pour Modou Ndiaye, la conduite apprise dans les gares routières peut remplacer la formation dispensée dans les auto-écoles qui ne donnent pas très souvent une formation suffisante pour la maitrise de la conduite.

Cette position de Modou Ndiaye est partagée par la quasi-totalité des conducteurs rencontrés à la gare routière Baux maraichers de Pikine qui trouvent que rien ne peut remplacer les nombreuses années d'apprentissage avec un conducteur dans une gare routière.

Cependant, la directeur de la nouvelle prévention routière et président des sociétés d'assurance, Matar Faye, trouve que cette unique fréquentation des gares routière, n'est pas suffisante pour une maitrise de la conduite. «C'est une bêtise de dire que le meilleur lieu de formation est la gare routière qui est un milieu où il y'a l'impulsivité, l'agressivité et la discourtoisie.

On ne peut pas y apprendre quelqu'un les règles de la circulation encore moins celles d'une conduite responsable », fait-il remarquer.

Des jeunes qui pensent que rien ne peut les arrêter ou qu'ils n'ont pas besoin de conseils ou qu'ils n'ont pas été formés dans un lieu d'apprentissage de la conduite, ceux-là, ne peuvent pas de se targuer de maitriser le code de la route, ajoute Matar Faye.

Chercheur au centre de recherches et d'études de la mobilité de l'Institut supérieur polytechnique (Esp) de l'Université cheikh Anta Diop de Dakar, Serigne Mbacké Seck, a estimé «qu'aucunement la gare routière ne peut pas être un lieu de formation adéquat à la bonne connaissance de la conduite».

A son avis, «le code de la route est un ensemble de règles qu'il faut bien connaitre, maitriser et appliquer». Alors que, dans les gares routières, il existe des règles guerrières (exemple faire plusieurs allers-retours sans dormir), des pratiques qui ne riment pas avec l'exercice d'une bonne conduite dit-il. Mansour Gueye est le président des moniteurs et employés d'auto-écoles. Pour lui, la formation dans les garages ne suffit pas pour être un bon conducteur.

«Ce n'est pas parce qu'on sait déplacer un véhicule qu'on sait conduire, mais la bonne conduite c'est d'allier le déplacement du véhicule aux règles édictées par le code la de la route », fait-il noter.

Il ajoute, par ailleurs, qu'il existe des règles de conduite que celui qui s'est contenté d'une formation dans les gares routières ne peut pas acquérir.

Des auto-écoles aussi polluées que les gares routières

Si les gares routières, des lieux où il n'existe pas un code de comportement particulier ne sont pas de bons espaces de formation, les auto-écoles aussi, présentent des manquements qui font qu'elles ne sont pas non plus des lieux qui offrent des garanties d'un bon apprentissage de la conduite. Certains d'entre elles, n'offrent pas la commodité nécessaire à l'apprentissage du code de la route. Juste quelques tables, un local, un enseignant et le tour est joué.

L'école commence à recevoir des apprenants des règles de la conduite. En effet, le milieu est envahi par des brebis galeuses qui ne respectent aucune règle. Face aux manquements notés dans le secteur, des moniteurs se sont réunis en association.

Mansour Gueye fait remarquer que les auto-écoles clandestines pullulent à Dakar et dans les régions. Et ces dernières qui ne sont pas des établissements agrées par l'Etat du Sénégal n'ont pas de cartes professionnelles ni des moniteurs qualifiés pour donner des enseignements.

N'empêche, elles mènent leurs activités. Mansour Gueye souligne que les nombreuses plaintes de son organisation auprés des autorités compétentes n'ont rien donné.

La fédération des moniteurs et employés d'auto-écoles compte 125 établissements. Et c'est seulement 131 écoles qui ont été agréées par le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement sur toute l'étendue du territoire. Le paradoxe dans toute cette situation est que ces auto-écoles qui exercent dans l'illégalité parviennent à faire passer leurs élèves à l'examen de la conduite.

Le procédé est qu'elles inscrivent leurs élèves dans le passage réservé aux candidats venus du secteur informel comme les gares routières ou bien elles parviennent avec l'aide d'auto-écoles agréées à faire passer leurs candidats au permis à la franche de passage réservée aux auto-écoles reconnues par l'Etat.

Les élèves passent donc l'examen du code sous le nom d'un établissement agrée par l'Etat sans avoir fréquenté celle-ci.

Serigne Mbacké Seck pense ainsi que c'est à l'Etat de réguler le secteur. «Les questions de sécurité, d'économie de développement sont des choses qu'il ne faut pas négliger.

L'Etat à ce niveau doit prendre ses responsabilités. Cela veut dire que s'il faut sanctionner. Il faut le faire et durement. Mais, si un Etat tend toujours à négocier, on risque de ne pas avoir des sanctions », prévient-il.

Des voitures échappent à la visite technique

Même si la responsabilité humaine est à l'origine de la plupart des accidents selon les experts de la sécurité routière, il n'en demeure pas moins que l'état des véhicules a une place aussi minime soit t-elle dans la survenance des accidents. Cependant, nombreux sont ceux qui ne font pas de la visite technique et qui roulent en toute quiétude.

A Touba, les véhicules de transport en commun qui s'activent dans le convoyage interne des passagers sont pour la plupart dépourvus de documents administratifs qui attestent leur capacité à convoyer des passagers. Ils circulent au vu et au su de tous.

Ces moyens de locomotion appelés «rimes» assurent la navette entre plusieurs quartiers de la cité religieuse. Ils quittent principalement le marché Ocass pour diverses destinations dont Dianatou Mahwa, Diemul et Alia Forage. D'autres points de départ similaires à ceux du marché Ocass sont aussi formés partout dans la ville.

La particularité de ces voitures est qu'elles ne franchissent pas le périmètre destiné à ville de Mbacké pour échapper au contrôle des forces de sécurité.

Une fois dans une gare routière, le client désireux de se rendre à Mbacké est mis en rapport avec un véhicule capable d'effectuer le voyage c'est-à-dire celui en possession d'une visite technique, car toutes les voitures n'en ont pas.

L'autre fait marquant dans le milieu des transports à Touba est qu'aussi toutes les plaques des régions s'y retrouvent.

En dehors des plaques de la région de Diourbel, il est aisé de voir une voiture en circulation avec une plaque d'immatriculation de Tambacounda, Sédhiou, Matam, Louga, Saint-Louis et même celle d'un pays étranger. Pis, dans la cité religieuse, il est aussi facile de voir des voitures sans plaques d'immatriculation circuler librement.

Cette bizarrerie dans le secteur du transport à Touba est comparable à la situation qui sévit dans certains quartiers de la banlieue dakaroise.

En effet, des taxis dits «clandos» (déformation de clandestins) et des cars qui relient le marché syndicat de Pikine à d'autres lieux comme Pikine Tally Bou Bess, Guédiawaye et ceux qui assurent le trajet entre le marché Thiaroye et des quartiers de la banlieue sont dans un état pitoyable au point qu'on se demande comment sont-ils parvenus à passer à la visite technique ?

Pour le directeur de la nouvelle prévention routière, Mataf Faye, toutes ces voitures ne peuvent pas présenter une visite technique.

La Police Nationale conforte la thèse du directeur de la nouvelle prévention routière dans la mesure où le commandant de la compagnie de la circulation de Dakar, le capitaine Djibril Fall, soutient que des voitures qui circulent et qui n'ont pas de visite technique chaque jour, ils en prennent.

Et là, le rôle de la Police n'est pas dit-il d'immobiliser le véhicule de façon définitive, mais de sanctionner son propriétaire avec une amende et de l'ordonner à se soumettre à la loi.

«Chaque fois, qu'on en rencontre, on fait payer le conducteur une contravention et on immobilise le véhicule. Mais, on ne peut pas immobiliser le véhicule de façon à lui en empêcher d'aller faire sa visite technique. On lui ouvre une petite fenêtre pour qu'il aille faire sa visite technique après avoir payé l'amende».

Déterminer si voiture est en mesure d'être dans la circulation à cause de son état, n'est pas du ressort de la police, il appartient donc aux services en charge de faire la visite de mettre des annotations sur la carte grise concernant l'état de la voiture sur sa capacité de circuler ou non. C'est la seule référence pour une force de sécurité de décider de la circulation ou non d'une automobile.

L'autre point noir dans le contrôle des véhicules est aussi des voitures de transport en commun, trouve un moyen de contourner la visite technique. Ils fuient le centre de visite de la capitale pour se faire inspecter (contrôler) dans les régions. La cause est que les capitales régionales n'offrent pas un plateau technique aussi relevé que celui de Dakar et la visite se fait à l'œil nu.

Pis, selon le directeur de la nouvelle prévention routière, Makhtar Faye, il y'a dans les régions des conducteurs qui ne se présentent même pas, ils envoient juste la carte à grise.

Pagaille dans l'acquisition des permis de conduire

Jeudi 29 décembre 2016, lors d'un passage à Diourbel dans le cadre d'une tournée de sensibilisation contre les accidents de la route, le directeur des transports terrestre, Cheikh Oumar Gaye, avait annoncé que deux millions de faux permis sont en circulation dans le pays.

Pis, une mafia dans la distribution des permis est mise à nue par le rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) 2014-2015.

L'enquête menée sous la houlette de l'ancienne patronne de la structure, Nafi Ngom Keïta a permis de constater qu'il était réclamé aux usagers le montant de cent cinquante mille (150 000) francs Cfa pour le passage du permis en un seul jour et cent mille (100 000) francs Cfa si c'est au delà de 15 jours.

Le document montre aussi que le directeur des transports de l'époque exigeait des usagers les montants pour le paiement des droits de mutation et de timbres.

Une pratique qui ne s'explique pas pour une administration qui n'est pas une régie financière et qui n'est habilitée par aucun texte à s'immiscer dans cette affaire. De tels faits sont accomplis en violation flagrante du code général des impôts avait précisé le rapport.

Des caisses remplies de faux permis entre les mains de la police

Les faux permis sont une réalité et les forces de l'ordre en démantèlent au quotidien. Le commandant de la compagnie de circulation à Dakar de la Police Nationale, le capitaine Djibril Fall, révèle plusieurs cas de déferment liés à la confection de ce document.

«On a saisi beaucoup de faux permis. On n'a même déféré des gens qui s'adonnaient à la pratique de confectionner des faux permis en prenant l'argent des citoyens», déplore-t-il. La faute est commise par des personnes qui agissent dans la clandestinité.

Ce qui est ressorti des enquêtes de la Police est que ces dernières sont des gens malintentionnés qui squattent le service des mines. Leur procédé consiste à imiter les écritures sur les permis en règle ou de reproduire la signature de l'autorité compétente.

«Chaque fois qu'on prend quelqu'un avec un faux permis, on récupère le document. A partir de là, la personne est entendue sur procès verbal pour qu'il donne des explications sur son lieu d'obtention du permis.

Ainsi, il mène les forces de l'ordre sur une piste conduisant vers les fautifs qui sont très souvent les personnes qui squattent les alentours du service des mines et qui prennent les documents des demandeurs pour leur faire de faux permis de conduire sans que l'autorité ne sache leur démarche frauduleuse », signale-t-il.

Les victimes de la pratique sont pour la plupart du temps, des gens peu conscients du danger encouru. Le capitaine Djibril Fall affirme dans ce sens que ce sont des caisses remplies de faux permis qui sont gardés dans les locaux de la brigade en charge de la circulation.

Eu égard à tous ces manquements dans l'établissement du document, l'Etat du Sénégal a initié un projet de réformes des permis de conduire en les numérisant. L'objectif est si l'on en croit le chef de la division circulation et sécurité routière à la direction des transports terrestres, Ousmane Ly, d'enlever tous les faux permis du circuit.

Une attente que partage le commandant de la compagnie de circulation de Dakar, le capitaine Djibril Fall. Cependant, le directeur de la nouvelle prévention routière, Matar Faye pense que la numérisation des permis à elle seule ne suffit pas.

«Il ne faut pas qu'on déplace le problème. L'idéal c'est qu'avec la nouvelle donne qu'on devienne plus rigoureux. Il faut de la rigueur dans le système de délivrance des permis de conduire.

Il y'a des gens qui continuent d'avoir le permis sans avoir été formé. Il y'a beaucoup d'autres qui circulent et qui ne méritent pas le permis car, ne connaissant rien des règles de circulation et qui ont une conduite qui laisse à désirer», s'insurge-t-il.

Mieux, à son avis, il faut que l'instauration du document soit accompagnée de mesures par exemple, doter les policier et les gendarmes moyens tels que les radars pour qu'ils puissent faire une mesure de la vitesse de conduite.

Les interventions auprés des forces de sécurité doivent être supprimées afin d'éviter la récidive des automobilistes véreux, plaide-t-il.

Le chercheur au centre de recherches et d'études de la mobilité, Serigne Mbacké Seck, juge que «derrière le renouvellement des permis de conduire, il devrait y avoir un passage dans lequel on somme tous les automobilistes de repasser l'examen du code».

MESURES ETATIQUES POUR LUTTER CONTRE LES ACCIDENTS EN 2017 : Une riposte euphorique peu appliquée

En conseil interministériel du 9 février 2017, l'Etat du Sénégal, face à la recrudescence des accidents de la route pendant cette période, avait pris dix mesures pour mettre un terme à la saignée macabre.

Ce que la presse avait qualifié de «dix commandements de Macky Sall» tarde à être réalisé dans sa quasi-totalité. Il s'agissait de l'immobilisation et la mise en fourrière de tout véhicule en circulation dont le propriétaire n'a pas présenté à la visite, sans motif valable ; à l'expiration du délai de visite technique.

Il était aussi entendu que les réparations à effectuer sur le véhicule seront constatées par l'expert chargé des visites de la zone géographique où l'infraction a été commise et une mise en demeure d'effectuer les réparations dans un délai d'un mois, sous peine de retrait dudit véhicule de la circulation, sera envoyée au propriétaire.

Il a été aussi décidé qu'une «tolérance zéro» est appliquée contre les surcharges de personnes et de bagages pour l'ensemble des véhicules.

L'âge des conducteurs de véhicules de transport urbain, de passagers taxis urbain est fixé a 25 ans au minimum, et l'âge minimum requis pour l'obtention du permis de conduire pour les conducteurs de véhicule de transport public interurbain de passagers et de marchandises devrait être fixé à 30 ans.

Tous les véhicules motorisés à deux roues devraient se faire immatriculer gratuitement auprès des services compétents du ministère chargé des transports terrestres pendant six mois, à partir du 16 mars 2017.

Tout conducteur de véhicule à deux roues qui circule sur la voie publique, avec ou sans passager, sans porter un casque homologué verra son véhicule immédiatement immobilisé sans préjudice de l'amende forfaitaire prévue à son encontre par les dispositions du code de la route.

Selon aussi ces dix mesures, les véhicules dont l'état de vétusté est tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des personnes ou des biens seront mis en écarts.

Les dispositions du code de la route relatives à l'usage de téléphone au volant, au port de la ceinture de sécurité, à l'excès de vitesse, au respect de la signalisation horizontale et verticale devront aussi être rigoureusement appliquées. Il était aussi décidé qu'aucune voiture de transport en commun n'effectuera de déplacement vers un autre lieu à partir de 22 heures ou 23 heures.

Le commandant de la compagnie de la circulation de Dakar, Djibril Fall, soutient toutefois que les forces de l'ordre veillent au grain pour l'application stricte de ces directives présidentielles «Nous subissons des pressions de la part de nos autorités pour faire respecter ces mesures.

C'est que les gens ne vont pas sortir pour dire qu'ils ont payé ou qu'ils ont commis une telle infraction et ont été sanctionnés pour cela. Toutes les personnes qui ont été verbalisées pour ne pas avoir respecté les recommandations du chef de l'Etat sont sanctionnées», affirme-t-il.

Il est nécessaire de signaler cependant que parmi ces mesures édictées par le gouvernement certaines sous la responsabilité de la direction des transports terrestres commencent à être effectuées.

Il s'agit des opérations de mutation de Dakar vers les régions pour les véhicules de transport public interurbain de voyageurs et de marchandises et la transformation de véhicule d'origine destinées à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires.

PERSISTANCE DES MAUVAISES PRATIQUES SUR LES ROUTES : Quand l'indiscipline surpasse le code de la route

Ce qui est plus à l'origine des accidents, c'est le non-respect des règles du code de la route, selon le directeur de la nouvelle prévention routière, Makhtar Faye. Le non respect de la délimitation de la vitesse en est un élément majeur.

Serigne Mbacké Seck de l'institut de recherches et d'études de la mobilité estime lui aussi, que la part de la responsabilité humaine est très importante dans la survenance des accidents.

Ce qu'il convient d'appeler «le territoire des chauffeurs», a aussi une part importante dans la survenance des accidents. Il s'agit dit-il, du fait de se glorifier d'être capable de faire plusieurs voyages sans un répit.

Le commandant de la compagnie de circulation de Dakar, le capitaine Djibril Fall, juge que les accidents ne sont pas dus à une catégorie de véhicule, mais à de mauvais comportements.

«Ce n'est pas un problème de route, c'est un problème de non respect de la règlementation du code de la route. Même si un véhicule roulait sur des cailloux et que le conducteur est un quelqu'un de conscient, s'il respecte les règles minimales du code de la route, il peut éviter les accidents», pense-t-il.

En guise d'exemple, le capitaine Djibril Fall fait noter que l'usage du téléphone au volant est interdit et malgré tout, les usagers de la route n'en peuvent pas se passer.

Le comportement des conducteurs nécessite des actions coercitives. Et pour le capitaine Djibril Fall, «il faut qu'on augmente les tarifs de l'amende qui sont pour la plupart à 6000 FCFA. Il le faut nécessairement», dit-il.

Le fait que des conducteurs malveillants parviennent à faire fi de la loi est un fait qu'il faut résoudre pour garantir une sécurité routière et qu'ils pensent plus aux citoyens pour qu'ils transportent. Et là, le capitaine Djibril Fall estime que la tutelle n'hésitera pas à prendre les mesures idoines pour réprimer le mauvais comportement.

«Des sanctions rigides sont prévues contre les forces de sécurité qui ont un mauvais comportement. L'autorité y tient. C'est gens là sont une mauvaise graine qu'on trouve malheureusement dans toutes les corporations.

On ne laissera plus des gens faire n'importe quoi sur la voie publique. Il y'a des patrouilles pour surveiller le comportement des agents sur la voie publique. Ils ne doivent s'adonner qu'à la règlementation».

OUSMANE LY, CHEF DE LA DIVISION CIRCULATION ET SECURITE ROUTIERE A LA DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS : «L'Etat du Sénégal est en train de corriger beaucoup de choses»

L'Etat est en train de corriger beaucoup de choses dans la gestion du transport de l'avis du chef de la division circulation et sécurité routière à la direction des transports terrestres, Ousmane Ly. En guise, d'exemples, il indique le remplacement des permis existant en des documents numérisés. Ce qui permettra espère-t-il d'enlever les faux permis du circuit.

Mieux, ajoute-t-il, en application d'une directive de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), l'Etat du Sénégal souhaite équiper les régions de matériaux nécessaires à la faisabilité d'une bonne visite technique.

«Il y'a un projet d'extension des centres de contrôle de la visite technique. On est en phase appel d'offre. On va bientôt se redéployer dans tous les régions du Sénégal pour avoir au moins les mêmes machines qu'à Dakar. Cela fait parti de la directive numéro 2 de l'Uemoa qui préconise d'harmoniser toutes les visites techniques», informe-t-il.

Si l'on en croit toujours, le chef de la division circulation et sécurité routière, les autorités ont pris conscience de la nécessité de remettre de l'ordre dans le secteur de la formation notamment en règlementant l'ouverture des auto-écoles.

«On est sur la relecture et la refonte du code de la route. Elle est la base de notre travail. On'a une commission qui implique toutes les parties prenantes du secteur des transports. Il y'aura un cahier de charges bien défini pour les critères d'obtention d'une agreement d'auto-école», fait il remarquer. Il ajoute par ailleurs que l'autorisation d'ouverture d'une auto-école n'est plus délivrée.

«Actuellement, on a suspendu la livraison des agréments d'ouverture d'auto-écoles à Dakar, Thies, Diourbel entre autres. L'objectif de cet arrêt est de remettre en ordre le secteur.

On attend juste que le code de la route soit validé au moins pour qu'on puisse appliquer ça», confie-t-il. Dans le souci de mettre de l'ordre dans le secteur des transports, des changements seront apportés dans la méthode de passage des examens du code la route également.

«On prévoit d'acquérir une application audiovisuelle. Maintenant, le code la route ne se fera plus par un agent qui va demander des questions pour que les candidats répondent, mais le requérant du permis sera devant une machine pour répondre aux questions.

Il y'a une banque de questions-réponses qu'on est en train de valider. Une fois que cette banque est validée, c'est à partir de là, qu'on va ficeler un programme de formation pour les examens de conduire», informe Ousmane Ly.

S'agissant de la formation des conducteurs dont la plupart viennent du circuit informel, Ousmane Ly renseigne que l'actuel code de la route n'interdit pas aux personnes venues des gares routières et autres de lieux de formation informels de passer le code.

Cependant, annonce-t-il, des dispositions sont prises pour changer la donne. «Actuellement, le code la route ne dit pas que le candidat doit nécessairement passer par une auto-école. Mais notre souhait est que tout candidat au permis passe par une auto-école. Dans le nouveau code la route, on veut introduire ce volet pour que au moins tous les futurs candidats passent par une formation», dit-il.

Et la mesure sera appliquée une fois que le projet est validé souligne-t-il. Par ailleurs, il signale que la direction des transports terrestres a initié la formation des chauffeurs professionnels et que chaque année, elle prévoit de former 1 à 2% des chauffeurs en activité pour renforcer leurs capacités.

Nécessité pour le Sénégal de repenser sa sécurité routière

A cause des manquements, qui persistent ça et là, le directeur de la nouvelle prévention routière, Matar Faye estime qu'il importe au Sénégal de revoir sa façon de faire la sécurité routière. Elle ne consiste pas estime-t-il qu'après des accidents que les autorités prennent des mesures sous le coup de l'émotion. «On parle beaucoup, on distribue beaucoup d'argent.

Ce n'est pas comme ça. Pour faire de la sécurité routière, il faut de la formation, le sensibilisation et la répression». La formation ne doit pas être laissée entre les mains de tierces personnes. Matar Faye juge que l'Etat du Sénégal doit ouvrir un centre spécialement dédié à l'apprentissage de la conduite.