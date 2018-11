Cote d'Ivoire: Yves Dabila attend son heure avec Lille et la Côte d'Ivoire

Yves Dabila, 21 ans, s'installe lentement mais sûrement, que ce soit avec son club, Lille, ou en équipe nationale de Côte d'Ivoire.

Ce défenseur central, réputé pour son sérieux, espère néanmoins jouer plus régulièrement dans le Championnat de France et disputer la Coupe d'Afrique des nations 2019 avec les « Eléphants ».

Ce 25 novembre, Yves Dabila a disputé le septième match de sa saison 2018-2019 avec Lille. L'Ivoirien de 21 ans était titulaire lors d'une défaite 2-0 à Nice, en Championnat de France (Ligue 1). C'était sa première apparition depuis un match de Coupe de la Ligue à Strasbourg (0-2), le 30 octobre.

Depuis plusieurs mois, le temps de jeu du jeune défenseur central est, de fait, assez aléatoire. « Ça ne me perturbe pas, assurait-il toutefois à rfi.fr, le 6 novembre dernier. Je suis en phase d'apprentissage. Je continue à apprendre. Cette situation est bénéfique.

Elle me permet de me bonifier progressivement ». Poli et policé, l'intéressé ne revendique en tout cas rien du tout. « Je suis jeune, répond-il, un peu gêné.

J'ai devant moi deux cadres, José Fonte et Adama Soumahoro. J'essaie tant bien que mal, lorsque le coach fait appel à moi, de répondre présent. Pour le moment, c'est le plus important ».

« Toujours rester concentré »

Peu expérimenté, Yves Dabila tente donc de faire front avec ses armes à un poste qui requiert pourtant pas mal d'expérience. « Le plus important est de toujours rester concentré, d'être bien à l'écoute de ses coéquipiers et de toujours bien se mettre au service du collectif », théorise-t-il.

Pour grandir, il observe en outre avec attention ses coéquipiers plus expérimentés ainsi que les meilleurs défenseurs. « En sélection, j'admire Eric Bailly, souligne le Lillois.

Hors équipe nationale, il y a des joueurs comme Sergio Ramos, Thiago Silva, Raphaël Varane qui, pour moi, sont au top top niveau. J'essaie de m'inspirer des côtés positifs de chacun d'entre eux ».

De Yopougon à Monaco

Avant d'arriver dans le Nord de la France en juillet 2017, le natif de Kouassi-Datèkro (Nord de la Côte d'Ivoire) a débuté le football dans un petit club de quartier d'Abidjan, la capitale économique de son pays. En 2010, il est repéré par le Cissé Institut FC, un centre de formation situé à Yopougon.

« C'est là-bas que tout a vraiment commencé, assure l'Abidjanais. Petit à petit, on a fait des tournois en Europe. Au niveau local, on a remporté des trophées. On a fait beaucoup de choses jusqu'à ce que j'atterrisse à) Monaco ».

En 2014, le club de la Principauté, qui évolue dans le Championnat de France, repère le pensionnaire du Cissé Institut FC lors d'une compétition. « Neuf mois après, j'ai intégré l'ASM, se souvient l'ex-Monégasque. Ça a été mon point de départ, en Europe ».

Un début d'apprentissage douloureux

Durant un peu moins de trois saisons, Yves Dabila observe Monaco jouer les premiers rôles en Ligue 1 (L1). Il dispute même la première rencontre de sa carrière chez les pros, un soir de lourde défaite (0-5) en demi-finale de Coupe de France, les futurs champions ayant aligné une équipe bis face au Paris Saint-Germain.

Conscient du fait qu'il sera cependant difficile de s'imposer dans le Sud, l'Ivoirien se laisse séduire par les approches du LOSC et s'engage ainsi jusqu'en 2020.

Ainsi, après quelques pas en réserve, Yves Dabila intègre progressivement le groupe pro nordiste, au cours d'une saison 2017-2018 particulièrement difficile. Un contexte particulièrement tendu qui force ainsi le concerné à grandir plus rapidement.

Disputer un premier match avec la Côte d'Ivoire...

Ses premières sorties en L1 sont en tout cas suffisamment convaincantes pour qu'Yves Dabila soit appelé en renfort en équipe nationale, en mars 2018, en vue d'un match amical face au Togo, joué non-loin de Lille.

« Ça avait été un honneur pour moi d'être appelé chez les A, glisse celui qui évoluait alors en sélection des moins de 23 ans. C'était un rêve de gosse. Et puis, ça a été un plaisir de m'intégrer parce qu'en équipe nationale, il y a un bon groupe de joueurs qui vivent bien ensemble ».

Convoqué à plusieurs reprises, Yves Dabila n'a revanche toujours pas revêtu officiellement la tunique des « Eléphants ». « Ce n'est pas frustrant, relativise-t-il une nouvelle fois. Il faut bosser. Le coach [le sélectionneur Ibrahima Kamara, Ndlr] garde un œil sur tout le monde.

Quand il voudra faire appel à moi sur le terrain, ce sera à moi de répondre présent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des anciens déjà en place, qui jouent dans des gros clubs. Je les observe et j'apprends à leur contact ».

... puis la CAN 2019

Non-retenu pour le match nul en Guinée, qui a qualifié la Côte d'Ivoire à la CAN 2019, Yves Dabila n'en espère pas moins disputer la Coupe d'Afrique des nations, l'été prochain.

« C'était l'un de mes grands objectifs, en début de saison, assure-t-il. Faire une grosse saison avec Lille puis aller au Cameroun, ça fait partie de mes buts ».