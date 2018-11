Sénégal: RECIDAK 2018 - Faire du 7eme Art un atout majeur pour la croissance économique

La cérémonie officielle des Rencontres cinématographiques internationales de Dakar (Recidak) s'est tenue vendredi soir 23 novembre au Grand Théâtre. Occasion pour le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly de revenir sur l'importance que revêtent les Recidak.

La cérémonie a aussi été rehaussée par des distinctions à l'honneur de la fondatrice des Recidak Annette Mbaye d'Erneville, de la styliste Oumou Sy et de l'ancien directeur du centre cinématographique marocain, Nour Eddine Sail sans oublier les prestations artistiques.

«Les Rencontres cinématographiques internationales de Dakar (Recidak) sont certes un atout essentiel pour le développement du cinéma sénégalais. Mais, elles constituent également une belle opportunité pour établir des relations de partage et d'échanges avec les cinémas d'Afrique et du monde».

Ce sont les propos du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly qui présidait vendredi dernier, 23 novembre la cérémonie officielle des Recidak qui sont aussi une semaine de projections de films et d'échanges sur des problématiques majeures qui détermineront l'avenir du cinéma.

Ce qui fait dire à Abdou Latif Coulibaly que les Recidak constituent un «espace international de la réflexion structurante sur le cinéma et de valorisation des créations et des productions cinématographiques, voire artistiques».

Revenant sur le thème de la présente édition, «Cinéma et développement», le ministre de la Culture déclare: «Levier économique, instrument de développement de la culture, moyen de consolidation et de promotion des diversités culturelles qui irriguent le corps de nos sociétés, le cinéma comme art, se présente à nous comme un atout majeur pour la croissance économique et le développement ».

Prenant la parole, le président du Comité d'organisation des Recidak, Pr Maguèye Kassé soutient que les Recidak devront donner un regain de vitalité de notre cinéma accompagné par les pouvoirs publics.

«Les thèmes des différentes éditions des Recidak de 1990 à 1997 et de 2002 à 2014 ont posé aussi avec force la problématique du développement du cinéma africain en mettant en exergue les défis à relever pour accompagner la création, lui trouver les moyens pour la diffusion et la production, le financement, inciter les réalisateurs à s'inscrire dans le temps du monde sans rien perdre d'une identité à toujours sauvegarder.

Il faut produire de cet outil pour construire en commun des économies et des ensembles économiques viables. Et c'est fort de cette nécessité que la décision a été prise dans une volonté politique d'accompagner avec des moyens réclamés par les cinéastes eux-mêmes ce formidable renouveau de cinéma sénégalais reconnu pour sa qualité et son originalité à travers le monde».

Le ministre de la Culture et Pr Maguèye Kassé ont par ailleurs salué la mise en place du Fopica. A l'occasion de la cérémonie officielle, la fondatrice en 1990 des Recidak, Annette Mbaye d'Erneville, la styliste Oumou Sy et l'ancien directeur du centre cinématographique marocain, Nour Eddine Sail ont été distingués. Ils ont reçu des tableaux d'art produits par le Berger de l'île de Ngor, Abdoulaye Diallo. Des prestations artistiques ont aussi ravivé l'ambiance de la rencontre.