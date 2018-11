Maroc: "Volcano" remporte le Grand prix Hassan II du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat

Le long-métrage "Volcano" du réalisateur ukrainien Roman Bondarchuk a remporté le Grand Prix Hassan II de la 23ème édition du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat, marqué par une compétition internationale de 14 films. Ce film de 104 minutes relate l'histoire de Lukas, un traducteur qui travaille dans une ville du sud de l'Ukraine. Confronté à un univers totalement nouveau dans lequel la vie semble être complètement détachée de toute structure, il entame sa propre quête d'un bonheur perdu depuis longtemps. Le prix du jury a été décerné au long-métrage géorgien "Namme", réalisé par Zaza Khalafashi, alors que l'actrice Mariska Diasamidze a obtenu le prix du meilleur rôle féminin.

Quant au prix du scénario, il est revenu au réalisateur libanais Bahij Hojeij pour son film "Good Morning", qui a également reçu le prix du meilleur rôle masculin, décerné ex æquo aux acteurs Gabriel Yammine et Adel Chahine. Par la même occasion, le président de l'Association du Festival international de Rabat pour la culture et les arts, Abdelhaq Mantrach a souligné l'importance de cette manifestation qui a offert l'opportunité de mettre en avant des films d'artistes de premier plan et qui a attiré plus de 40. 000 personnes dans six salles de cinéma.

"L'édition 2018 a remporté un franc succès", s'est félicité M. Mantrach, relevant que le programme du festival a été riche et varié, avec l'organisation d'activités parallèles visant à promouvoir les techniques de l'art. Au cours du festival, plus de 70 productions cinématographiques ont été projetées et un vibrant hommage a été rendu au cinéaste américain d'origine éthiopienne, Haile Gerima.