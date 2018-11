Cote d'Ivoire: Forum de l'entrepreneuriat féminin / Sandrine Roland - "L'édition 2019 rentre dans une nouvelle dimension"

Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin (Feef) aura lieu le 1er et 2 mars 2019, à Abidjan-Cocody. C'est l'information donnée le vendredi dernier, à Abidjan-Plateau, par Sandrine Roland, commissaire générale de ce forum et co-fondatrice d'Aos Africa.

« Les femmes s'imposent » est le thème de la 6e édition du Feef qui est une Plateforme d'échanges et de valorisation des compétences féminines.

Pour Sandrine Roland, ce thème vise à montrer aux femmes qu'elles ont leur place dans la société et qu'elles peuvent saisir les opportunités, en termes d'employabilité, d'autonomisation.

« Le Feef rentre dans une nouvelle dimension », dit-elle, avec le réseautage, un accent plus grand sur les Tic, le digital et les innovations technologiques.

« La 6e édition s'annonce avec beaucoup d'innovations, notamment des masters class, des témoignages et partages d'expériences, ce qui avait été recommandé par les participantes aux éditions précédentes », a indiqué la commissaire du forum.

Elle annonce également une participation accrue des jeunes filles pour le dialogue de génération en plus des formations que les femmes vont recevoir.

A l'en croire, les cinq dernières éditions ont donné de bons résultats. « On a aujourd'hui 11500 femmes qui ont été formées et ont reçu des solutions à leur problème.

Elles ont réorienté leur carrière et ont créé des entreprises. L'on note plus d'une trentaine d'entreprises créées. C'est vraiment une grande fierté pour nous et l'on sait qu'à partir de l'année prochaine, le Feef va aller plus loin », s'est-elle félicitée.