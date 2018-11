Cote d'Ivoire: Louis Kouakou-Habonouan (ex-député Pdci-Rda) - La nouvelle Constitution consacre l'alternance

interview

Cadre du Pdci-Rda et ancien élu de Brobo, Louis Kouakou-Habonouan dit "Empirus" estime que le Président Houphouët-Boigny a été canonisé à travers la création du Rhdp.

Certains militants du Pdci se plaignent, aujourd'hui, du fait que le Rhdp, mis sur les rails par les Présidents Bédié et Ouattara, va aboutir à la disparition du nom "Pdci". Une appellation que le Président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a, lui-même, donnée à ce parti. Qu'en pensez-vous ?

Merci de me donner l'occasion de soulever un coin du voile sur la question de la disparition du Pdci-Rda dont certains de nos frères du parti en font, aujourd'hui, un fonds de commerce.

Il suffit, pour cela, de revisiter le parcours et le cheminement du Président Houphouët-Boigny, le Père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, la figure tutélaire du Pdci-Rda. Houphouët-Boigny a reçu le Syndicat agricole africain (Saa) des mains de ses aînés. Il ne l'a pas créé.

Il n'est pourtant pas resté scotché à l'appellation, à la forme et au fond de cette organisation. Il l'a transformé tant dans la forme que dans le fond. Le Syndicat agricole africain, pour le nom, est devenu Pdci et pour le contenu un parti politique. Il a fait un pas en avant avec ce qu'on lui a transmis.

Mieux, il a ajouté au nom Pdci, le sigle Rda, pour montrer son ouverture d'esprit. Donc, si changer de nom conduisait à la mort, à cette époque, Houphouët-Boigny serait mort.

Il n'aurait pas vécu le temps qu'il fallait pour nous conduire à l'indépendance. Houphouët a osé transformer le Saa en Pdci-Rda, bonifiant ainsi l'héritage que ses pères lui ont légué. Il est resté dans le mouvement qualitatif perpétuellement.

Toujours un bond en avant jusqu'à sa mort. Nous pensons donc qu'il n'est pas bon de faire le fétichisme des noms. Parce que Houphouët n'en a pas fait.

Par ailleurs, le Rhdp canonise Houphouët-Boigny. Puisqu'il s'est baptisé de son nom. Le Rhdp est le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix. En raison de cette canonisation, le Pdci-Rda devrait être le bastion imprenable du Rhdp.

Si vous parcourez le monde entier, vous verrez que beaucoup de partis politiques s'adaptent aux réalités de leur époque par un changement de nom. En France, les gaullistes sont devenus "Les Républicains" et le Front national s'est mué en Rassemblement national, pour ne citer que ceux-là.

Enfin, on ne peut pas dire que le Pdci-Rda, qui est la créature, a un nom plus sacré que celui de son fondateur, Félix Houphouët-Boigny.

Nous invitons par conséquent les uns et les autres à sortir de ce débat qui ne nous fait pas avancer. Nous devons rester dans la logique et la cohérence de tout ce que nous avons fait avec le Rhdp depuis 2005 à ce jour.

D'autres militants, en ce qui concerne le Rhdp, estiment qu'il y a eu trahison parce que l'alternance avait été promise au Président Bédié...

Là encore, je suis surpris quand on parle de trahison. Il y a deux sons de cloche : un premier groupe qui parle d'alternance, comme si c'était un slogan, et un second qui a pratiquement constitutionnalisé ce terme. Celui qui l'a fait, c'est le Président Ouattara. Il a constitutionnalisé l'alternance qui est contenue dans l'Appel de Daoukro.

L'Appel de Daoukro est un appel politique. La nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire consacre, de mon point de vue, cette alternance.

Nous avons désormais un poste de vice-Président. Nous savons aussi que dans cette même constitution, le verrou de l'âge pour être candidat à la présidentielle a été sauté. L'esprit de cette constitution devrait mettre tout le monde à l'aise.

A y voir de près, tout cela préfigure l'alternance car le bénéficiaire en est le coordonnateur des vice- présidents du PDCI-RDA nommé par le président Bédié à savoir monsieur Daniel Kablan Duncan.

Ainsi, revendiquer outre mesure l'alternance pourrait signifier qu'on ne veut pas de la personne de Duncan. Ce qui serait un reniement pour les Houphouétistes que nous sommes, car, Houphouët-Boigny nous a toujours conseillé de fuir les problèmes de personne parce qu'ils n'ont pas de solutions.

En 1993, le Président Henri Konan Bédié a succédé au Président Houphouët-Boigny par le respect de la Constitution de la première République. Aujourd'hui, c'est la constitution de la troisième République qui préfigure le respect de l'alternance en 2020 avec le vice-Président Daniel Kablan Duncan.

Le Pdci devrait s'en réjouir. J'étais, à l'époque, membre du secrétariat du Pdci, et je me souviens que tout le secrétariat, sous la conduite du secrétaire exécutif en chef, est allé à la Primature pour faire allégeance au vice-Président Daniel Kablan Duncan qui venait d'être nommé par le Président Alassane Ouattara.

Auparavant, aucun des dignitaires du Pdci que le Président Ouattara a nommés, en accord avec son aîné, le Président Bédié, n'a eu la visite du secrétariat exécutif en entier. Pour moi qui mène des combats politiques de logique depuis 1999 à ce jour, les choses sont bien claires et très bien dessinées.

A telle enseigne que je trouve que le débat sur l'alternance tel qu'il est mené, n'est pas un débat sincère. C'est un débat malsain qui cache beaucoup de choses de mon point de vue. Qu'on nous dise réellement ce qu'on veut. Parce que s'il s'agit de l'alternance, le Président Ouattara a trouvé le mode opératoire idoine en constitutionnalisant son principe.

Il est Président de la République issu du Rdr. Son vice-Président s'appelle Kablan Duncan, militant et coordonnateur des vice-présidents du Pdci.

Ce dernier a été ministre d'Houphouët-Boigny, unique Premier ministre du Président Henri Konan Bédié et il est présidentiable en 2020, selon la Constitution actuelle de notre pays. Alors, comme le disent communément les Ivoiriens, « il ne faut pas faire long ce qui est court !!!»,

« En même temps est mieux, y a Dieu dedans !!! ». Je suis Akan, et je sais que quand quelqu'un est en pole position pour hériter, on ne le contourne pas. On vient vers lui et on l'écoute. Si lui-même ne sent pas la chose, alors, on peut entreprendre d'autres actions.

Dans le cas d'espèce, a-t-on approché le vice-Président Duncan avant de mener le débat actuel sur l'alternance ? Pour ceux qui disent qu'il est trop timide, trop tiède, qu'il ne bouge pas, je voudrais leur relater ce qu'un aîné m'a dit du président Bédié au moment où il était président de l'Assemblée nationale donc en pole position pour succéder au président Felix Houphouët-Boigny à la tête de notre pays.

En effet, l'aîné en question m'a confié, un jour, qu'il a fait part de ses inquiétudes, face aux soubresauts pour la succession du Président Houphouët, au président Bédié qu'il trouvait trop timide, trop tiède trop immobile. Et le président Bédié de lui répondre.

« Pourquoi voulez-vous que je m'agite pendant que la constitution prépare la chaise pour moi ? », « pourquoi voulez-vous que je cours et, pour quelle direction, quand les choses viennent vers moi ? ». Bédié est resté en silence dans l'antichambre durant 13 ans, magnifiant ainsi son surnom, le « Sphinx ».

Je voudrais paraphraser Euripide qui dit : « si vous avez un mot plus fort que le silence, parlez. Sinon, gardez le silence ». Aujourd'hui, le vice-Président Duncan a le devoir et le droit de garder le silence comme l'a fait hier le président Bédié qu'il a toujours servi et qu'il imite si bien.

Dans la brousse, l'agouti s'agite à la moindre étincelle, c'est pourquoi il finit toujours dans nos sauces, contrairement à la gazelle qui s'applique à prendre la direction du vent avant de se lancer. Duncan n'est ni timide ni immobile, il s'applique à prendre la direction du vent.

Militantes et militants du Pdci-Rda, lisons le président Bédié entre les lignes et aidons-le à adouber le vice-Président Duncan en 2020, pour un Rhdp homogène ; car lorsque le sage nous montre la lune, évitons de regarder son index.

Le Pdci s'est retiré du Rhdp. Est-ce pour ne pas assumer tout ce qui a été fait ensemble dans la gouvernance du pays ?

Il serait utopique de le penser. On entend dire ici et là que même si on a mangé ensemble, on peut, aujourd'hui, s'isoler pour cracher dans la soupe, mordre la main qui nous a nourris et venir au pouvoir. Parce qu'on l'a déjà fait avec le pouvoir des Refondateurs. Je voudrais dire à tous ceux qui pensent ainsi que ce n'est pas le même contexte.

Le Pdci est solidaire de la gouvernance du Rhdp sur la base d'un programme commun de gouvernement signé avant même d'accéder au pouvoir, en octobre 2010 à Yamoussoukro. Ce n'est pas ce qui a été fait avec le pouvoir des Refondateurs. Là, il y a eu un gouvernement d'union pour surmonter la crise qu'on a connue.

Et il faut signaler que les Refondateurs avaient leur programme de gouvernement qui consistait à refonder la Côte d'Ivoire de fond en comble. Ce qui est inopportun pour tout Houphouétiste bon teint car, pour nous les Houphouetiste, la Côte d'Ivoire est résiliente grâce à ses fondations qu'Houphouët-Boigny lui a données.

Nos ministres étaient dans le gouvernement d'union plutôt pour empêcher les refondateurs de casser les belles et vitales fondations du pays.

Le Pdci n'a d'autre choix, à mon sens, que d'assumer le Rhdp et sa gouvernance. D'ailleurs, le peuple de Côte d'Ivoire va le lui rappeler le moment venu, croyez-moi. On en a eu un avant-goût avec les élections locales du 13 octobre 2018.

Le Pdci devrait rester logique avec lui-même. En achevant le processus de la reconstruction de la maison commune léguée par le président Houphouët-Boigny au président Bédié en 1993 ; après le départ de ceux qui ne se reconnaissaient plus en lui et qui ont rompu le consensus de 1957 avec le retour au multipartisme en 1990.

Pour y parvenir, il faudrait éviter la lecture à géométrie variable des textes du Pdci-Rda. Le président Bédié ne doit pas être un organe et l'inspirateur de la politique du parti entre deux congrès quand cela nous arrange et le contraire quand ce n'est pas le cas.

En effet, le président Bédié qui est en ce moment vu par certains comme un organe et l'inspirateur de la politique du parti entre deux congrès, capable de choisir le candidat du Pdci en 2020 est le même qui a signé l'accord politique prescrivant l'aboutissement à l'homogénéité du Rhdp, que certains ont bafouillé, parce que cela n'arrangeait pas certains intérêts.

N'avez-vous pas d'appréhensions pour 2020 ? Ne risque-t-on pas de revivre les moments troubles qu'on a vécus, vu les palabres Rhdp-Pdci et la candidature du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro souhaitée par ses partisans ?

En ce qui concerne la probable candidature en 2020 de mon aîné le président Guillaume Soro, je ne pourrai me prononcer là-dessus que le jour où il dira lui-même qu'il est candidat.

Nous sortons du même moule syndical. Ce moule-là nous a appris à ne considérer que les faits. Tout le reste tombe dans ce qu'on pourrait appeler le train-train quotidien. Quant à l'ambiance globale en prélude à 2020, c'est vrai, tout est fait dans le sens d'apeurer les uns et les autres.

En particulier, la communauté internationale, les investisseurs. C'est fait à dessein. Parce qu'on voit le travail herculéen abattu par le gouvernement Rhdp conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous la houlette du Président Ouattara avec le soutien de son aîné le président Bédié. Bédié et Ouattara ont le devoir de demeurer ensemble et de finir l'homogénéité de la maison commune, le Rhdp. Aucun des deux ne devrait rompre le cordon houphouetiste pour aller pactiser avec le Fpi et son fondateur.

Pour que le Président Laurent Gbagbo soit invité dans la maison des Houphouétistes, il faut deux conditions. D'abord, il doit faire son mea-culpa vis-à-vis du Président Felix Houphouët-Boigny en reconnaissant publiquement le génie politique de ce dernier. Ensuite, les présidents Bédié et Ouattara doivent demeurer ensemble pour l'accueillir.

On a traversé beaucoup de difficultés. L'embellie est revenue, et on a commencé à oublier ce qui s'est passé. J'invite les Ivoiriens à ne pas oublier ce qui s'est passé.

Nous revenons de très loin. Ce pays est passé par l'enfer, il n'y a pas si longtemps. Le Rhdp l'en a sorti. Nous ne sommes qu'au rez-de-chaussée. Mais, voyez déjà le miracle qui se produit. En matière d'infrastructures de développement.

Il faut qu'on reste ensemble pour élever les murs de l'émergence. Je vais paraphraser le Président Ouattara qui a dit que de ses lectures, il a appris qu'il y a des problèmes dans les couples tous les sept ans.

On a passé le premier septennat. Le Rhdp a 13 ans. 14 ans, c'est pour bientôt. Donc le démon de midi nous visite. Mais moi j'ai foi en la sagesse des Présidents Bédié et Ouattara.

Et, je sais que ces deux grands Présidents ne voudront jamais que la postérité retienne que la Côte d'Ivoire a brûlé, a connu la chienlit et le désordre généralisé à cause d'eux. Je suis confiant. Parce que, lors de la crise, ils ont dépassé leur antagonisme pour nous ramener la paix. Ils ne vont pas laisser les va-t-en-guerre de tout bord nous entraîner encore dans les palabres.

Nous exhortons à l'apaisement des cœurs, nous appelons la paix sur la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2020 sera une bataille démocratique. Nous allons, en ce qui nous concerne, aller à la pêche des voix au profit du Rhdp.

Nous voulons faire cette grande bataille avec tout le monde, en l'occurrence, le Pr Maurice Kakou Guikahué, les ministres Adjoumani, Mabri Toikeusse, Kandia Camara, Issiaka Ouattara, Seka Seka, le ministre d'Etat Hamed Bakayoko, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les présidents Ahoussou et Charles Diby, etc.

Aidons les Présidents Bédié et Ouattara à nous rassembler autour de celui qu'ils auront choisi pour conduire le grand mouvement du Rhdp homogène en 2020. La Constitution, qui est la loi fondamentale, est faite pour éviter les palabres ; Je peux donc dire: «militantes et militants du Pdci-Rda, notre quête d'alternance est solutionnée par la constitution actuelle de notre pays.

Nous n'avons donc pas besoin de sortir du Rhdp pour cela, restons-y et terminons ce que nous avons commencé depuis 2005 ». Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne m'en tiens qu'aux faits. Ce que je vois se dessiner, c'est sur la base de la Constitution actuelle qui nous a donné un Président de la République Rdr et un vice-Président Kablan Duncan, Pdci. Pour moi, on n'a plus à se battre. Les choses sont déjà disposées.

Ce sont nos palabres qui peuvent créer autre chose. Si nous sommes soudés autour du vice-Président, pour dire au Président Ouattara que le Pdci vous propose Kablan Duncan pour que l'alternance devienne réalité, nous l'obtiendrons. Mon intelligence ne me permet pas de comprendre tout le remue-ménage qui se fait autour de l'alternance alors que nous avons le vice-Président de la République qui est bel et bien du Pdci-Rda.