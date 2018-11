Cameroun/Nigeria: Cameroun-Nigeria - De vieux comptes à régler

En 11 confrontations dans leur histoire commune en Coupe d'Afrique des nations, une seule victoire est à mettre au crédit des Lionnes contre les Super Falcons.

Le Cameroun et le Nigeria en bons voisins, partagent une passion commune : le football. Ces deux nations sont très souvent amenées à se retrouver sur une pelouse, à un haut niveau de compétition. Chez les dames, les Super Falcons se dressent au fil des Coupes d'Afrique, comme les bourreaux attitrés des Lionnes indomptables. En 11 rencontres à la CAN, le Cameroun n'est venu à bout du Nigeria qu'une seule fois. C'était en 2012. Après une défaite en phase de poules (2-1), les Lionnes ont pris leur revanche en match de classement, en s'imposant à la surprise générale devant le Nigeria. Cette courte victoire (1-0) restera un souvenir inoubliable pour le Cameroun.

Bien plus qu'un souvenir, il s'agit là d'une raison d'espérer et de se dire que oui, c'est possible, le Cameroun est capable de battre le Nigeria. Demain, les deux équipes livreront leur 12e bataille de l'histoire de la CAN. Une affiche de demi-finale qui fait saliver, en même temps qu'elle effraye. Car pour venir à bout du Nigeria, il faut faire preuve d'une concentration et d'une discipline à tout rompre. Comment contrer les offensives des Super Falcons ? Comment opérer des contre-attaques sans risque d'être punies sévèrement pour avoir laissé trop d'espaces derrière ? Comment atténuer la fougue d'Oparanozie et d'Oshoala ? Comment franchir le seuil défensif nigérian si bien gardé par Rita Chikwelu ? Nul ne doute que Joseph Ndoko, le sélectionneur des Lionnes, devra tout mettre en œuvre pour résoudre ses doutes.

Dans l'autre demi-finale, l'Afrique du Sud affronte le Mali. Au regard des forces en présence, les Banyana Banyana sont favorites. Même si la réalité sur le terrain pourrait bien être toute autre. Toujours est-il que depuis le début de la compétition, on assiste au « retour » en force des Sud-africaines. Leur dernière finale remonte à 2012 en Afrique du Sud.