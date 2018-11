Madagascar: Hippisme - Contrat rempli pour l'AHCEL !

La saison hippique 2018 a pris fin l'autre jour à Bevalala dans une ambiance très festive, la présence de Samoëla et de la fanfare de la Gendarmerie nationale y est pour beaucoup même si les chevaux se sont également surpassés pour offrir à chacune des six courses, une belle bagarre fortement appréciée par un public des grands jours.

Autant le dire, le contrat est rempli pour le président de l'AHCEL, Michelson Rakotoarisoa, qui a su mobiliser les éleveurs de Mahazina et de Bevalala pour l'amélioration de l'élevage des chevaux, des purs sangs qui plus est.

Pour revenir à cette journée de clôture, on citera en premier L'Oiseau Bleu, auteur d'un sacré numéro lors du Grand Prix de clôture, et qui est allé battre tout le monde avec l'aide de son jockey, Gil Chézard Ralaivonitsara.

Nelly Fly ravissait la deuxième place avec la montée de Jean Baptiste Rakotohanja tandis que l'apprenti Roméo Radotiana parvenait à donner la troisième place à Pointe de Flèche.

On notera la malchance de Mascotte de Star, victime d'une chute heureusement sans gravité et pour le cheval et le jockey Nicot Ramiliarimanga.

Dans les autres courses et chez les apprentis formés à l'Ecole des Courses Hippiques (ECHEL) , Karmi Randriamitsitsy a surclassé tout le monde avec Prisca.

Chez les poulains et pouliches de deux ans et demi, Relko Star avec l'aide de Nicot Ramiliarimanga a montré toute l'étendue de son talent en dominant les débats de bout en bout.

Dans la 3e course qui sert de support au quarté, Ihajavola ravissait la tête devant respectivement Navigateur, Litissia et Osmi.

La 4e course n'a pas échappé à Klara Del Luna dans une forme étincelante et qui a pu repousser, grâce au talent de Denis Rakotoarivony, les attaques de Négus monté par Patrick Rakotoarivelo sacré une fois de plus Cravache d'Or, ainsi que Perle de Carmen sous la selle de Jean Baptiste Rakotohanja.

Patrick Rakotoarivelo faisait parler son talent dans le Grand Prix des jeunes cracks en conduisant à la victoire Rolex Magic devant la grande favorite du lot, Rexah Bin Khalifa associée à Jean Charles Randriafaralahy ainsi que Rolling Fly bien pris en main par Nomenjanahary Falinirina. Un trio prometteur en fait pour la prochaine saison prévue démarrer au mois de mai à Ambatolampy.