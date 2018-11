Madagascar: Chronique de Mickey - Un seul candidat ne fait pas un seul tour « dia vita »

billet

Comment comprendre ce qui va se passer lors du second tour du 19 décembre sur le plan des reports de voix ? Une possibilité est celle de comparer les deux résultats du premier tour de 2013 et de ceux de 2018. Une remarque doit cependant être signalée comme le vainqueur de 2013 qui n'est plus présent au second tour cette année mais remplacé par le vrai chef de file de la contestation qui a contribué au renversement du pouvoir alors en place. Puis, Ravalomanana Marc en personne va défendre son camp.

Rappelons qu'au lendemain du 1er tour de 2013, le numéro 3 était crédité de 15,75% des voix exprimés avec un score de 699.731 , mais il pouvait compter sur le report de ses alliés malheureux comme Hajo Andrianainarivelo avec 10,37% ; Vital Camille 6,84% et Sarah Georget 4,51% et enfin celui qui ,en principe, devait être le candidat unique des prorajoelina Razafindravahy Edgard avec 4,40% .Au total, ces quasi sûrs reports ont fait 41,87 % des voix d'une part. mais d'autre part, il y a eu ces alliés potentiels dont certains ont été appelés dans son gouvernement ou intégrés ses intitutions comme Ratsiraka Rolland (9,02%), Dadafara (2,34%),Monja (1,39%), Voninahitsy Jean Eugène(2,13%), Rajaonarivelo Pierrot (2,70%) , Rabetsaroana Sylvain (1,20%), c'est-à-dire qu'ils font (18,80%). Ainsi les réserves de voix du président sortant ont fait qu'il ne pouvait que sortir gagnant au 2ème tour de 2013 .Ainsi la stratégie d'aller en ordre dispersé a été payant.

Cette fois-ci, les deux candidats en tête totalisent au 1er tour 75,31% des voix, parce que la bipolarisation du scrutin a laminé tous les 34 autres candidats (24,69%), avec une moyenne de 0,72% .Où vont-ils piocher pour arriver à remporter le duel ? Conclusion, Rajaonarimampianina (le meilleur des battus avec ses 8,8,%) va jouer le rôle de pivot, tout va dépendre de ses électeurs. Il faudra sûrement courtiser les moins de 1% et convaincre les abstentionnistes qui, eux, en 2013 plus rejoint les urnes (+4%) que cette année .Une piste, peut-être Là où les taux abstentionnistes sont élévés Rajoelina a gagné et inversement là où le taux de participation est fort Ravalomanana a emporté. Est-ce à dire que si les taux n'étaient pas uniformes dans toutes les circonscriptions c'est parce que les électeurs de Ravalo auraient plus traîné les pieds pour aller voter ?

En attendant, la question pendante est de savoir quelle consigne de vote va donner le patron de la HVM. Tout le monde sait que nul n'est vraiment propriétaire des voix en sa faveur mais « La voix de son maître » est toujours plus audible que celle de ses adversaires. Les divergences entre le Mapar et le HVM sont-elles aussi fortes qu'au début si tel est le cas, nul doute que le 12 fera voter le 25, et la stratégie de candidat unique du Mapar va s'avérer être un fiasco.