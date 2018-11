Madagascar: Comité Paritaire pour la Charte - Pour le respect des règles du jeu par les candidats

Le Comité Paritaire pour la Charte poursuit son suivi sur le respect de la Charte, par le biais des trente engagements, avant, pendant et après l'élection.

Ce suivi concerne la période post-électoral, après la proclamation des résultats provisoires par la CENI et dans l'attente des résultats définitifs de la HCC. Le Comité Paritaire aimerait rappeler que le suivi effectué porte sur les candidats sans exception. En effet, le respect des règles du jeu par chacun d'eux, dépend de l'apaisement et de l'intégrité du processus électoral, sources principales de confiance pour l'électeur.

Respecter le verdict. Le suivi du 16 au 22 novembre dernier puise sa source des déclarations et des comportements publics des candidats, et relayés par la Presse. Toutefois, le Comité Paritaire tient à saluer l'humilité et le patriotisme des candidats qui ont déclaré de respecter le verdict des urnes conformément à l'engagement n° 22 de la Charte, et exhorter leurs compétiteurs à en faire autant, quelles que soient les imperfections décelées. Il remercie ceux qui ont respecté la légalité en ayant eu recours aux juridictions compétentes pour tout contentieux et toutes contestations, objet de l'engagement n° 26 de la Charte.

Dans le calme. Le Comité Paritaire a également son mot à dire sur les manifestants qui ont demandé à la HCC de prononcer l'annulation des élections. Au vu également des agissements et des paroles, relayés dans les réseaux sociaux et la presse, bafouant la valeur sacrée du « Soatoavina Malagasy », principe exposé dans le Préambule de la Charte, le Comité Paritaire lance un appel et exhorte les candidats, leurs sympathisants et la population à attendre dans le calme et la sérénité, la décision finale et définitive de la HCC.