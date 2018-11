Madagascar: Comité de normalisation de la FMF - Mise en place félicitée par Neypatraiky Rakotomamonjy

La résolution des distorsions liées à l'élection du futur président de la Fédération Malgache de Football (FMF) est sur la bonne voie. La transparence, l'équité et la liberté de choix sont très sollicitées par les différentes parties prenantes.

Trois semaines après avoir dénoncé des irrégularités au niveau de l'organisation de l'élection présidentielle de la FMF, Neypatraiky Rakotomamonjy a déclaré que, la situation se dirige enfin vers la bonne voie. La mise en place du Comité de normalisation de la FMF est une bonne chose, d'après ses dires. « Je remercie la FIFA d'avoir entrepris la mise en place d'un Comité de normalisation de la FMF. J'ai foi et confiance que ce comité sera à la hauteur de la mission qui lui est attribuée. Ce sont tous des professionnels connus pour leur leadership. Leurs compétences serviront à réorganiser les bases de cette Institution et à organiser la future élection dans un cadre légal », a-t-il déclaré. « Mes salutations particulières à madame Attalah Béatrice, désignée à la tête de ce Comité et reconnue pour sa rigueur et sa valeur de la justesse. Puisse-t-elle venir à bout de cette corruption qui mine le monde du Football », a-t-il poursuivi.

Eclaircir. Selon Neypatraiky Rakotomamonjy, le Comité de normalisation devrait entreprendre de sérieuses investigations, afin de connaitre toute la vérité sur cette affaire qui a sali le nom de la Fédération Malagasy de Football , et lui a fait douloureusement perdre la confiance et le respect que les Malagasy avaient pour elle. « La FMF doit faire peau neuve. La mise en place de ce Comité marque déjà un grand pas pour le football malgache. On espère que la FIFA et la CAF vont prêter main forte à ce Comité pour connaître le vrai du faux, et avancer pour l'intérêt de tous en redonnant la confiance aux malgaches envers la FMF et en offrant un meilleur avenir au jeunes et au Football malgache », a-t-il noté. Bref, le climat d'apaisement et de confiance est en train de revenir au niveau du Football malgache. Cependant, des zones d'ombre restent à éclaircir. Le Comité de normalisation joue un rôle primordial, dans ce cadre.