Madagascar: Telma - Des offres exceptionnelles pour les fêtes

Les nouveautés Telma sont disponibles dans les Telma Shop.

Des fêtes exceptionnelles pour tous les Malgaches. C'est la devise de Telma qui débute en ce moment sa campagne de fin d'année. Histoire d'offrir aux Malgaches l'opportunité de s'offrir ou d'offrir des cadeaux exceptionnels à prix réduit. « Pour ces fêtes de fin d'année, le meilleur des plans cadeau c'est chez Telma avec des réductions jusqu'à 35% » indique-t-on chez le numéro Un des opérateurs téléphoniques et Internet. En effet, depuis le 20 novembre 2018 Telma propose une gamme de téléphones portables accessibles à tous les budgets. Des smartphones à prix festif.

Ainsi, pour les technophiles, Telma propose sa gamme 4G avec le robuste et l'ultra-performant Telma Titan. Doté d'un écran ultra résistant, le Titan est proposé à un prix de 239.000Ar. Les clients pourront également redécouvrir le Best-Seller de la gamme 4G by Telma, avec le Telma F1+4G pour seulement 139.00Ar. Il y a aussi le Telma Play et sa connectivité 3G+ pour un prix cadeau de 54.000Ar. Les meilleurs téléphones portables aux meilleurs prix en somme.

Et ce n'est pas tout puisque pour les petits budgets, Telma fait aussi cadeau de sa gamme 3G avec les téléphones double puce Telma Eagle à 34.000Ar et le Telma Like Mi à seulement 29.000Ar. Enfin et non des moindres, le Telma Legend est offert avec une réduction de 35%. Le Legend se trouve ainsi être le téléphone le moins cher du marché puisque Telma l'offre pour seulement à19.000Ar. Des offres de fin d'année à prix imbattable, en somme.