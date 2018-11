Madagascar: Gospel - « The Called » entraîne le public dans un élan de célébration

"The Called" en pleine adoration au jardin d'Antaninarenina.

La foudre de louange a frappé le jardin d'Antaninarenina avec un « The Called » au top de sa forme, la célébration a été au beau fixe.

Le meilleur pour le Seigneur ! C'est le moins que l'on puisse dire de la part de The Called et ses invités au jardin d'Antaninarenina samedi. Malgré une pluie menaçante, la météo a paru clémente allant ainsi à l'avantage du public venu en masse sur les lieux. Sous un ciel gris, à l'abri des jacarandas florissants du mois de novembre, la convivialité du spectacle a largement contribué au succès du rendez-vous.

Toute une équipe de chanteurs, de musiciens et de techniciens se sont mis sur le même diapason. Comme à son habitude, le groupe a mis la bouchée double. Du Gospel à la base se mélange avec un soupçon de jazz, de Rnb et de soul selon le feeling. Dans la foulée, « The Called » dévoile certains nouveaux titres en live sans oublier ceux qui sont déjà sur les lèvres des amateurs de gospel. A chaque titre, cette formation a su séduire les oreilles les plus fines des mélomanes à l'affut de chaque note. Si les musiciens régalent sur les arrangements traduisant travail et recherche, les prouesses vocales à ne plus en finir n'ont rien à envier des autres formations. Entre autres, sur « Nahoana no izaho », chaque élément a sa place bien propre pour donner un tout des plus complexes certes, mais tellement agréables aux oreilles les plus exigeants.

Evangélisation. Etant donné que « The Called » a pour mission de faire du monde entier des disciples de Jésus, partager la bonne nouvelle reste le mot d'ordre par le biais des paroles. Tantôt réconfortante, pour ceux qui ont besoin de baume au cœur, de belles déclarations d'amour envers Dieu remplissent la bouche des choristes. Sans oublier O combien l'Amour de Dieu est grand qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse. Expliquant ainsi les belles paroles de Full of love.

D'un même chœur pour le Seigneur, Voice of God rejoint la scène non seulement pour chanter mais surtout pour prêcher la bonne nouvelle à une assemblée essentiellement constituée par des jeunes. Cet après-midi a fait partie des rares occasions incontournables quand on compte passer un week-end des plus mémorables. Vivement la prochaine édition !