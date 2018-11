Madagascar: BFV-Société Générale / Gasy Rug - Appui à l'artisanat à Tamatave

Les produits artisanaux à base de sisal s'exportent bien.

La filière sisal est au centre de la manifestation Gasy Rug qui se déroule à Toamasina et qui démontre le savoir-faire des femmes artisanes spécialisées dans cette filière d'avenir et les produits d'exportation se portent bien.

La BFV-Société Générale vient toujours en appui aux bonnes initiatives socioéconomiques. C'est ainsi que pour la deuxième fois consécutive, la banque accueille dans son agence àTamatave, la manifestation Gasy Rug du 22 au 30 novembre.

Partenariat

Il s'agit en l'occurrence d'une exposition réalisée en partenariat avec l'Alliance Française de Madagascar et qui démontre les œuvres d'artisanes de talent dans la transformation du sisal. Gasy Rug est ainsi une aventure humaine qui met en avant des femmes aux « mains de fées » qui transforment le sisal en œuvre d'art. En effet, ces tapis singuliers sont faits entièrement à la main, et s'exportent actuellement dans de nombreux pays de par le monde. Gasy Rug est également la rencontre entre un savoir-faire traditionnel unique, des matières premières produites localement et du design de l'artiste Pascale Vetois. On rappelle d'ailleurs que l'on avait trouvé des tapis confectionnés avec cette technique ancestrale au palais de la Reine d'Antananarivo au début du 20e siècle.

Banque relationnelle de référence

Cette rencontre n'est pas sans rappeler l'histoire de la BFV-Société Générale depuis ses 20 années de présence à Madagascar, durant lesquelles, elle n'a jamais cessé de s'améliorer aussi bien en termes de services que de produits bancaires. « Nous pouvons actuellement affirmer que BFV-Société Générale est à l'image de ce que la population malgache souhaite : la banque relationnelle de référence », indique un communiqué de BF-Société Générale qui en tant que banquier, a comme responsabilité de contribuer au développement durable de l'économie, en permettant aux projets à fort potentiel de se réaliser, et en encourageant l'investissement et la création d'emploi. Et ce partenariat avec l'Alliance Française de Tamatave , Gasy Rug faitjustement partie de ces actions sociales créatrices d'emploi que BFV-Société Générale soutient. A noter qu'elle exerce également d'autres actions socioéconomiques dans différentes régions du pays.