Madagascar: Forces armées - Conclave des formateurs à Fianarantsoa

Du 20 au 23 novembre dernier s'est tenu à la « Sekoly Miaramilam-Pirenena » (SEMIPI) de Fianarantsoa le conclave des écoles de formation militaire du pays.

Il s'agit d'une deuxième rencontre de ce genre après celle organisée à l'Académie militaire d'Antsirabe (ACMIL) en 2017. Une trentaine d'officiers supérieurs et officiers généraux issus de l'Etat-major général (EMGAM), puis des cinq entités de formation qui sont la SEMIPI, l'école de formation des sous-officiers (ENSOA), l'ACMIL, le centre de perfectionnement des officiers (CPO) et l'école d'Etat-major se sont concertés dans la capitale du Betsileo. En se penchant sur les dispositifs pour une formation militaire performante répondant aux besoins des forces armées et adaptée au contexte actuel.

Actions. Le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armées Béni Xavier Rasolofonirina a insisté sur l'importance d'une formation adéquate, et salué les actions entreprises lors de la clôture du séminaire, vendredi 23 novembre dernier. L'occasion s'est présentée pour le général de brigade Deramasinjaka Commandant de la SEMPI de présenter au ministre de la Défense nationale, au CEMGAM et au directeur administratif et financier du ministère la Place d'Armes de l'école réhabilitée, par les fonds propres du MDN.