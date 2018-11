Tunisie: Péril en la demeure !

Aujourd'hui, le malaise est ressenti plus que jamais dans les municipalités et notamment dans celle de Bizerte suite aux alliances contre nature constatées lors du vote.

Inutile de rappeler les trahisons, les magouilles, les promesses aux uns et aux autres pour la présidence des commissions. Les Bizertins n'en ont cure de cet irrespect vis-à-vis des électeurs. L'essentiel pour eux était qu'ils se mettent à la disposition de leurs habitants.

Six mois après, le constat est amer. La capitale du Nord est sens dessus-dessous : des étals anarchiques, des voitures qui circulent au côté de brouettes à deux roues en plein centre-ville, des chaussées carrément défoncées, notamment à l'avenue Hassen-Nouri, des décisions de démolition de constructions anarchiques non exécutées sans compter le dossier de la Marina qui a été relégué aux calendes grecques... Rien ne va à Bizerte, de plus en plus sale. Et comme si cela ne suffisait pas, on ajoute à ces chantiers ouverts des relations pas très sereines entre la ville et la région selon une source proche du conseil municipal de Bizerte.

On a même vu un slogan qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux sur lequel on peut lire «dégage» sur la photo du premier responsable de la région. Un conseil municipal divisé et donc paralysé, des relations au sein même du pouvoir local et régional tendues, la population oubliée. Tous les responsables, aussi petits soient-ils, font de la politique, selon toujours notre source.

Nous nous demandons, à Bizerte, si le maire a les compétences nécessaires, définies par la Constitution, de pouvoir agir sans avoir les mains liées...

Un soupçon de rapprochement entre les parties concernées n'est que du cinéma, nous dit-on !