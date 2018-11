Tunisie: Plus qu'une semaine pour le départ !

Il faudrait quand même relever qu'en plus du fait que le Marathon International de Tunis-Carthage de la Comar est un événement attendu, les autres épreuves du même genre ont contribué à populariser la course à pied.

Un jeune accompagné de son père, rencontré à la sortie du bureau de Tunis, nous a avoué qu'il contacte tous les jours les services météo pour essayer de connaître les conditions climatiques du dimanche 2 décembre, le jour de la compétition.

Ce sera en effet le jour J et, déjà, on peut voir des coureurs s'entraîner sur le parcours. Ce sont des personnes qui ont concouru les deux dernières années et qui espèrent à la faveur de cette 33e édition faire beaucoup mieux.

La Maire de Tunis sera-t-elle là ?

Une jeune fille qui était en compagnie de son frère, lui aussi féru de course à pied, nous a posé une question qui nous a paru quelque peu indiscrète :«SVP, savez-vous si Madame la Maire de Tunis va participer tel qu'elle l'a fait l'an dernier dans un pays africain ?»

Voilà, la question est posée et les organisateurs espèrent, bien entendu, que la Maire de la Capitale prendra aussi le départ pour encourager les jeunes et donner l'exemple. Un dossard lui sera de toutes les façons envoyé par le Comité d'Organisation.

Rappelons que les inscriptions se poursuivent pour toutes les épreuves figurant au programme.

La course pour tous qui est longue de sept à neuf kilomètres, le semi-marathon (21 km) et bien entendu l'épreuve reine, le marathon, font partie de ce programme sportif, aux côtés duquel animation et manifestations culturelles figureront au «village» qui sera édifié pour la circonstance.

Cette 33e édition revêt un caractère bien particulier, étant donné qu'elle sera supervisée par des délégués de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Une supervision qui en principe, précède l'entrée du Marathon International de Tunis-Carthage de la Comar au sein du calendrier international.

La sécurité surtout

Dans cette attente, le Comité d'Organisation multiplie les contacts et les réunions de mise au point avec les autorités compétentes pour que cette édition connaisse un succès sans précédent. Les observateurs de la FIA seront surtout intéressés par les mesures de sécurité qui seront en application. En effet, à ce point de vue, la FIA est extrêmement exigeante étant donné l'enjeu qui est ni plus ni moins l'assurance d'un parcours sans risques et sportivement bien étudié.

Avec les temps qui s'imposent de jour en jour, cette épreuve d'endurance est devenue de plus en plus rapide et tous les moyens sont bons pour assurer la bonne organisation. Nul doute qu'au terme de trente-deux éditions, le service d'ordre, avec nos vaillants motards, a acquis l'expérience et le doigté pour que l'épreuve se déroule dans les meilleures conditions. A dimanche prochain !