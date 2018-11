Egypte: «Le recyclage et la continuité, clés de la réussite»

Partant de quelques faits vécus lors des deux derniers matches de la Tunisie contre l'Egypte et le Maroc, il est donné de constater plus d'une lacune et de maladresse. Des erreurs de coaching, des incompatibilités d'humeur avec les joueurs. Il y a même eu des injustices criardes envers des joueurs qui méritent amplement leur place de titulaire, à l'image de Firas Chaouat et Anice Badri, les deux meilleurs attaquants du pays. Avec un entraîneur étranger qui sait faire la part des choses, ce genre de bourde ne risque pas de se produire.

Un autre exemple qui illustre bien ce que je viens de développer à propos de la formation en Europe: l'éclosion de Aymen Ben Mohamed. Cette révélation rapide n'est pas anodine. C'est le fruit d'une formation solide acquise par ce garçon en Europe dès son jeune âge.

A mon avis, c'est un entraîneur étranger patenté qui est recommandé pour l'équipe nationale.

L'étranger sait imposer la discipline et le respect et détient les clés de la profession. Regardez ce qu'a fait Hervé Renard avec le Maroc qui n'a plus rien à envier aux grandes nations grâce à sa discipline et son application tactique.

Ce que je peux suggérer, c'est l'enrôlement d'un étranger, tout en lui imposant d'être assisté par deux jeunes entraîneurs tunisiens capables d'assurer la relève par la suite après un certain nombre d'années. Pour moi, Mohamed Mkacher et Lassaâd Dridi possèdent les qualités techniques et morales pour ce faire.

De plus, il faudra absolument rompre avec les brefs passages des entraîneurs à la tête de notre équipe nationale. C'est que sans une continuité garantie, aucune progression ne pourra être enregistrée. Mais avant cela, il ne faut plus se tromper sur le choix de l'entraîneur national».