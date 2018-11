Tunisie: Valoriser la créativité artisanale

L'Office national de l'artisanat tunisien (Onat) organise cette année la 4e édition de l'exposition Articadeaux qui est ouverte au grand public et aux professionnels jusqu' au 28 novembre à l'Acropolium de Carthage (banlieue nord de Tunis).

Cette nouvelle édition regroupe 52 exposants représentant les artisans, les entreprises et les groupements qui exposont dans un espace d'environ 1.100 mètres carrés, un assortiment reflétant la diversité et l'originalité des objets cadeaux inspirés de l'artisanat tunisien, comme les tenues traditionnelles, les articles de décoration et les bijoux traditionnels...

René Trabelsi, le nouveau ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a appelé les artisans et les professionnels du secteur à renforcer la présence des produits tunisiens dans les aéroports et les points frontaliers.

«Les produits de l'artisanat reflètent une bonne image de la Tunisie», a déclaré à la TAP le ministre précisant que son département œuvrera à aider les artisans à commercialiser leurs produits en renforçant leur participation aux grands salons internationaux de l'artisanat, notamment en Allemagne et en Russie.

Au niveau de l'ONA, précise son DG Faouzi Ben Hlima, les efforts sont actuellement axés sur les moyens à même d'aider les artisans à renforcer leur participation dans les salons de l'artisanat surtout dans les régions intérieures (côtières).

Il a, dans le même cadre, rappelé qu'une nette évolution des ventes des produits de l'artisanat a été enregistrée, au niveau des marchés internationaux surtout vers l'Europe (marché traditionnel), les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, la Russie et les pays du Golfe. «Le volume des exportations devra enregistrer, en 2018, une amélioration pour se situer à 80 millions de dinars, contre 60 MD, en 2017», a-t-il encore précisé.

Pour le responsable de l'ONA, malgré les entraves liées notamment à la capacité de production du secteur et les problèmes de payement des produits achetés en ligne, les produits de l'artisanat Tunisien sont très sollicités dans le monde.

Il y a lieu de rappeler que le secteur de l'artisanat (4,58% du PIB) compte 76 filières et 2.000 entreprises, employant 350 mille artisans. Le volume des investissements dans l'artisanat est estimé à 18 millions de dinars annuellement.