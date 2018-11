Tunisie: La solitude du stade d'El Menzah

Pour 2019, a-t-on prévu le lancement des travaux pour réparer et consolider la partie des gradins menacés d'écroulement ? Une question qui se pose et qui, bien entendu, taraude les clubs de la capitale et leurs supporters.

Le déplacement à Radès, pour des rencontres de moyenne importance, est un véritable parcours du combattant. Les moyens de transport ne sont pas toujours disponibles surtout pour le retour, car avec les risques d'incidents qui sont devenus de plus en plus fréquents, les transporteurs retirent leurs bus pour éviter des dégâts insupportables. Même les taxis hésitent à s'aventurer dans les parages le jour des rencontres.

Cela suppose qu'à chaque fois qu'on va à Radès, on ne sait à quelle heure on pourra être de retour chez soi. La répercussion est irrémédiable sur la volonté des supporters qui ne possèdent pas de voitures et bien entendu sur le manque à gagner provenant des recettes.

De toutes les façons, et indépendamment de cet aspect de la question, en repoussant sa remise à niveau, ce joyau d'El Menzah s'enfoncera encore davantage dans le trou noir de l'inconnu. Il continuera à se dégrader (ah ces gradins noirs de moisissures !), et il finira par ne plus servir à rien. Nous aurions perdu une installation qui a rendu d'éminents services au sport tunisien et qui, moyennant une ferme volonté de le reprendre en main, pourra servir encore bien plus longtemps.

D'où une suggestion pour celui qui est en voie de devenir le «superman» du football tunisien, le président de la FTF, qui n'a pas hésité à voler au secours de bien des clubs en perdition : ce stade d'El Menzah, une fois l'hôtel des équipes nationales projeté prêt, pourra être un outil de travail à portée de main pour toutes les sélections.

Ne pourra-t-il pas lui trouver une solution pour le ramener à la vie active de manière pleine et entière ?