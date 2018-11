Tunisie: Le secteur musical et la distribution équitable des fonds publics à l'ordre du jour

Rappelant la vocation du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique, le ministre a souligné l'importance d'une véritable «interaction entre les institutions culturelles», généralement basées dans la capitale, avec le reste des régions.

Il a, dans ce contexte, appelé à une participation des diverses compétences artistiques du pays, notamment les jeunes, afin d'élargir le cercle culturel national. Sa conception des actions à entreprendre est d'offrir aux acteurs culturels un espace propice à la création, à travers les résidences artistiques.

Le souci du ministère des Affaires culturelles est aussi de revaloriser le rôle de l'artiste et de la chanson tunisienne afin de préserver le patrimoine sonore populaire. Le ministre a indiqué dans ce sens qu'il mise sur le nouveau-né de la scène musicale tunisienne en 2019, à savoir les Journées du théâtre musical, ce qui devrait concrétiser les objectifs tracés.

Pour les différents participants, une plus grande coordination s'avère cruciale pour mettre en œuvre les accords conclus entre les ministères concernés, à savoir ceux des Affaires culturelles, de l'Education et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ils ont, à cet égard, proposé l'introduction de matières artistiques et musicales dans les manuels scolaires et universitaires selon des méthodes d'enseignement scientifiques. Par ailleurs, l'organisation du marché de la musique tunisienne et la réactivation des lois sur le droit d'auteur et les droits voisins demeurent à la tête des priorités formulées.