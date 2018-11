Tunisie: Les «Sang et Or» au-dessus du lot

Et ce sont les lutteurs de l'EST qui se sont mis en évidence en remportant quatre titres par l'intermédiaire de Chedly Mathlouthi (61 kg), Maher Ghanemi (74 kg), Ayoub Barraje (79kg) et Abelletif Adouli (130 kg). L'Association Militaire de Tunis n'a pas, pour sa part, démérité en gagnant trois titres grâce à la belle prestation de Akram Amdouni (55 kg), Haytmem Dakhlaoui (70 kg) et Sabri Menaceri (86 kg). La victoire dans les trois autres catégories de poids a été départagée entre l'Avenir Sportif de Mornag, l'Avenir Sportif de La Marsa et l'Association d'Attadhamen.

Barraje et Jelassi s'illustrent

Deux lutteurs se sont illustrés. Il s'agit de l'Espérantiste Ayoub Barraje vainqueur de la catégorie de poids 79 kg et Farouk Jelassi (61) qui, bien qu'il soit encore junior, a démontré un très bon potentiel. «Outre ces deux lutteurs qui ont émergé du lot grâce à leur très bonne condition physique et leur technique raffinée, les autres participants ont prouvé qu'ils se sont bien préparés et pourront faire mieux. Ils ont tous démontré des prédispositions pour décrocher des places au sein de l'équipe nationale devant se préparer pour le championnat d'Afrique qui sera organisé chez nous fin août 2019», a confié le directeur technique national Ahmed Khédheri.

Résultats

55 kg : Akram Amdouni (ASMT)

61 kg : Chedly Mathlouthi (EST)

65 kg : Khéreddine Ben Tlili (Attadhamen)

70 kg : Haythem Dakhlaoui (ASMT)

74 kg : Maher Ghanemi (EST)

79 kg : Ayoub Barraje (EST)

86 kg : Sabri Menaceri (ASMT)

-92 kg : Aymen Marowani (ASM)

96 kg : Mohamed Adouli (ASMornag)

130 kg : Abdellatif Adouli (EST)

Un Cubain pour Maroua Amri

Notre championne Maroua Amri changera d'entraîneur.

Encadrée par un technicien russe depuis une bonne période, elle sera bientôt entraînée par un entraîneur cubain compétent et plus qualifié que son homologue russe. Il était l'entraîneur de l'équipe nationale française de lutte libre.