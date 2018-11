Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Rs 76 millions du Japon pour le combat contre la drogue»

Le partage d'information sur les trafiquants. C'est ce à quoi servira le projet financé par le Japon à la hauteur de Rs 76 millions.

C'est ce qu'a annoncé Pravind Jugnauth ce lundi 26 novembre lors du lancement d'un atelier de travail transrégional sur le trafic d'héroïne organisé par l'Union européenne (UE). Neuf pays de la région participent à cet atelier de travail.

«À cause de notre location stratégique et de notre vaste réseau aérien, le pays est la cible des trafiquants», a avancé Pravind Jugnauth dans son discours. Selon lui, pour venir à bout de ce fléau, il faut une collaboration régionale et internationale. D'ailleurs, il a rappelé l'engagement de l'UE à travers le MASE Project, à la hauteur de Rs 1,67 milliard, pour assurer la sécurité maritime régionale.

L'ambassadrice de l'Union européenne à Maurice, Marjaana Sall, était aussi présente à l'ouverture de cet atelier de travail. Pendant son discours, elle a salué la collaboration entre Maurice et l'UE et s'est dit satisfaite d'ajouter un autre secteur de collaboration entre les deux parties. «L'Union européenne est prête à offrir le support technique nécessaire. La tâche ne sera pas facile et l'entraide est essentielle.»