Maroc: Mondial-2030 - Maroc, Portugal et Espagne envisagent une candidature conjointe

Le Premier ministre espagnol a proposé au roi Mohammed VI une candidature commune des trois pays pour accueillir la Coupe du monde de football dans douze ans.

Pedro Sachez a déclaré, à l'issue d'une audience avec le roi du Maroc : "J'ai fait la proposition - d'abord au gouvernement puis au roi Mohammed VI - de lancer une candidature commune pour organiser en 2030 le Mondial entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal". Ajoutant : "Ce sera la première fois qu'il y aura une candidature entre deux continents, entre l'Europe et l'Afrique (...). Le roi Mohammed VI a très bien accueilli cette proposition... Nous allons travailler avec le Portugal à la présentation de cette candidature hypothétique qui, je pense, sera très compétitive et nous réjouit beaucoup".

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, pense que " cette organisation commune, malgré le fait qu'elle sera coûteuse, peut être bénéfique dans le rapprochement des relations entre les trois pays. Ce serait le défi du siècle. Nous en parlerons à la fédération portugaise, je n'ai aucun doute qu'un événement de ce genre renforcera la relation entre nos pays". Cinq fois candidat malheureux à l'organisation de la compétition (en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), le Maroc espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir une Coupe du monde.

Multiplication d'organisation en trio de la Coupe du monde de football

En juin dernier, au lendemain de sa défaite face au trio Etats-Unis/Canada/Mexique pour l'organisation du Mondial-2026, le Maroc avait annoncé concourir pour l'édition 2030, sans évoquer la possibilité d'une candidature commune. L'Algérie a lancé, en juillet dernier, le projet d'une candidature commune des pays nord-africains (Tunisie-Maroc-Algérie). L'Uruguay a également annoncé sa candidature conjointe avec l'Argentine et le Paraguay pour 2030, du "Mondial du centenaire", un siècle après la première Coupe du monde organisée et remportée par l'Uruguay. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisagent également une candidature commune pour organiser la compétition, au même titre que le Royaume-Uni et l'Irlande.