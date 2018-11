Cote d'Ivoire: Le single « Le Reine de Saba » de Héritier Watanabé est disponible depuis le 26 novembre 2018 !

La chanson est un hommage à une dame généreuse et discrète : Janine Diagou. Amoureuse de la musique de qualité et particulièrement de rumba , Janine Diagou a su percevoir le talent de l'artiste.

À ce titre, elle a fait office de muse et de source d'inspiration pour Héritier qui lui a composé une de ses meilleures mélodies, et un texte très inspiré, selon des connaisseurs . Le titre avait été joué en exclusivité mondiale à Abidjan lors des 15 ans de l'IA, et avait fait danser Janine au Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire.

Près de trois mois après, le single est disponible. Il est en vente par téléchargement sur toutes les plates-formes depuis dimanche 26 novembre 2018. Le CD est également disponible. Quelques privilégiés ont obtenu des exemplaires du CD début novembre à Abidjan lors d'une soirée privée à l'occasion de l'anniversaire de la Reine de Saba

De l'avis de tous les puristes et amoureux de la musique rumba , et de la bonne musique en général , le single est l'un des meilleurs crus de l'artiste, et un titre qui mérite d'être écouté avec attention.

Ceux qui connaissent et aiment Janine Diagou , mécène de l'art, assurent qu'Héritier Watanabé a su traduire avec les mots qu'il faut, la réalité des qualités de Maman Na Finance.

Pour honorer sa marraine, il fait référence à l'histoire et voit en elle , le personnage mythique mentionné dans des récits bibliques, coraniques et hébraïques comme ayant régné sur le royaume de Saba, qui s'étendrait du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée.

Ici le royaume de notre Saba national et des lagunes s'étend juste à Danga, à Cocody, le chic quartier résidentiel de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Pour le moment en attendant l'extension du royaume à d'autres cieux... . .

« Janine, tu es une femme d'exception, Une mère formidable. Je le sais ma chérie , c'est dommage que les autres ne le sachent pas.

Tu guéris toutes mes blessures. Tu réponds à toutes mes questions. Tu apaises tous mes tourments Maman Na Finance. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait fait-Diagou Janine », chante l'artiste.

Pour la suite, à chacun son single « la Reine de Saba », dont le clip vidéo sera disponible le 7 décembre 2018.