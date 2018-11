Afrique: CAN féminine 2018 - Cameroun - Nigeria, déclarations d'avant-match

Le Cameroun et le Nigeria s'affrontent ce mardi en demi-finales de la CAN féminine 2018. Une finale avant la lettre tant les deux équipes sont grandes favorites de la compétition. Ce lundi, les sélectionneurs étaient en conférence de presse. Morceaux choisis.

Joseph Ndocko, coach Cameroun: « C'est un match comme tous les autres matchs. On l'a préparé tout naturellement comme tous les autres matchs. On n'a pas pris le ballon de basket pour s'entrainer. Mais c'est sûr que ce sera une revanche. Le moral est haut. l'objectif est d'aller en finale et remporter le trophée ».

Gabrielle Onguene, attaquante: « la préparation a été aussi calme et simple que possible. Il ne s'agit pas de se mettre plus de pression que d'habitude.

Thomas Dennerby, coach Nigeria: « Nous sommes venus ici pour jouer 5 matchs. Jusque-là, on s'en tient à notre plan de jeu. Il existe une grande rivalité entre les deux équipes surtout que le Nigeria gagne souvent mais les filles avent ce qu'elles ont à faire. Il n'y a pas de blessés. Toute l'équipe est prête pour le match ».

Onome Ebi, capitaine: « Le Nigeria a toujours aimé ces grandes rencontres. On sait que les Camerounaises veulent une revanche mais on s'en tient à notre préparation. L'objectif est de passer ce cap. On veut encore garder notre trophée »