Cote d'Ivoire: « Fintech Challenge » - Le Groupe Bcp lance son premier programme d'innovation

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé au lancement officiel de la première édition de son Fintech Challenge, un programme d'innovation ouvert aux Start-Up d'Afrique et d'ailleurs. L'objectif de ce projet est de parvenir à un partenariat « durable et mutuellement bénéfique entre le groupe et les jeunes entreprises les plus prometteuses ».

La cérémonie de lancement dudit projet s'est déroulée le vendredi 23 novembre à Abidjan Plateau, en présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement, dont Mme Raymonde GOUDOU COFFIE, Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, M. Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Claude Isaac DE, Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste ainsi que de S.E.M. Abdelmalek KETTANI, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire.

« L'Etat doit continuer à accompagner les Start up. Le Fintech Challlenge vient ainsi apporter des solutions concrètes aux populations.

Car on peut prendre le talent des jeunes pour les mettre sur des chemins beaucoup plus constructifs », a entre autre encouragé le, Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste.

« Le groupe BCP connaît actuellement une réelle transformation, qui vise notamment à optimiser l'expérience client, dans laquelle le digital joue un rôle majeur. Afin d'accompagner cette dynamique, la nourrir et l'accélérer, notre groupe a décidé de s'ouvrir aux sources d'innovation externes, en particulier aux Start up.

Et cela, afin de co-concevoir avec elles et déployer des solutions agiles et à fort impact, permettant de mieux répondre aux nouveaux besoins préalablement identifiés en relation avec les métiers », a pour sa part expliqué M. Kamal MOKDAD, Directeur Général du groupe BCP, en charge de l'International.

Par ailleurs, selon l'institution bancaire, la compétition baptisée « Fintech Challenge », a pour but d'identifier les start-up les plus prometteuses d'Afrique et d'ailleurs.

Et celles qui seront sélectionnées, bénéficieront d'une collaboration avec la BCP.Dans la perspective de ce partenariat prometteur, le groupe BCP a lancé un appel à candidatures sur www.bcpfintech.com.

Les Start-Up sélectionnées à l'issue de cet appel - qui reste ouvert jusqu'au 23 décembre 2018 - auront la possibilité de signer un contrat de collaboration avec la BCP et/ou ses filiales Banque Atlantique, et d'avoir ainsi une occasion privilégiée de donner un coup d'accélérateur à leurs activités et à leur croissance.

Réagissant à cette opportunité, un Starp up originaire du Sénégal a encouragé cette initiative tout en invitant ses collègues à s'approprier le projet sans « avoir peur » : « Ces banques ont besoin de solutions et s'ouvrent aux Starp-up.

C'est l'occasion de ne pas rater cette opportunité ».Par ailleurs, un panel autour du thème « Banques-Starp up : quels modèles de collaboration pour quels impacts » a été animé par des experts trois experts pour mieux présenter les enjeux de ce programme innovant.

Lancé le vendredi 23 décembre, le concours « Fintech Challenge » est ouvert jusqu'au 23 décembre 2018.