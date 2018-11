Congo-Kinshasa/Maroc: CAF-C2/Finale aller - Ibenge explique la lourde défaite de V.Club face à Raja

Après la cuisante défaite de V.Club face à Raja de Casablanca en finale de la C2 africaine, son entraîneur a indiqué, à la conférence de presse d'après match, que son équipe a manqué d'agressivité positive nécessaire pour cette rencontre.

L'entraîneur Florent Ibenge est revenu en conférence de presse sur la soirée cauchemardesque de son équipe dans un stade Mohamed V totalement acquis à la cause de Raja. V.Club a resisté aux assauts de Raja en manque de réussite en première période, avant de craquer dans la seconde. « Nous n'avons pas été reconnus. Nous n'avons pas été agressifs. Nous avons cédé à tous les duels de notre adversaire. Nous avons reculé et d'habitude, quand vous ne gagnez pas des duels, l'équipe qui le fait l'emporte », a déclaré Florent Ibenge. Et d'ajouter: « Il nous a manqué cette agressivité positive pour faire un bon match ».

L'entraiîneur a aussi souligné que l'arbitre de la partie a été un peu laxiste sur certaines actions. « Nous avons cédé aussi à la pression des joueurs marocains et de l'entraîneur qui ont influencé un tout petit peu le directeur de jeu qui a été laxiste sur certaines actions », a-t-il avancé. Avant le coup d'envoi, le mental des joueurs était bon, a-t-il dit. « Nous étions très bien mentalement, les joueurs avaient de l'envie. Mais nous n'avons pas compris, quand le match a commencé, ce moral a baissé. Etait un souci d'appui ? », s'est-il interrogé.

Florent Ibenge a reconnu que Raja a été plus volontaire, avec une envie de vaincre. « Nous avons remarqué une équipe du Raja très volontaire et plus astucieuse. Ils ont éliminé Makusu. Nous n'avons pas répondu à cela, alors que nous aurions pu le faire et ne pas subir. Nous avons trop subi et fatalement quand c'est le cas, vous finissez par encaisser », a avoué le coach congolais.