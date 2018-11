Congo-Kinshasa/Maroc: CAF-C2/Finale aller - V.Club s'incline face à Raja à Casablanca

Le club congolais a sérieusement hypothequé ses chances du titre en perdant lourdement en finale aller de la quinzième édition de la Coupe de la Confédération face à son adversaire marocain. Il lui faudra une "remontada" inespérée à Kinshasa, le 2 décembre, pour revenir à la hauteur du redoutable club rajoui.

Le 25 novembre au stade Mohamed V de Casablanca, l'AS V.Club de Kinshasa a passé une soirée très difficile. Le club coaché par Florent Ibenge a été nettement battu par le Raja sur le score de zéro but à trois, trois buts inscrits en seconde période.

Après une domination dans le jeu en première période, le Raja a trouvé le chemin des buts à la 47e mn par Rahimi qui a doublé la mise à la 61e d'une frappe imparable à l'entrée de la surface de réparation. Et le troisième but a été inscrit à la 66e mn sur penalty par Benhalib, consécutif à une faute de Bangala Litombo sur un attaquant rajoui dans la surface de réparation. Ce dernier a écopé d'un second carton jaune lui valant une explusion. V.Club a donc joué pendant près de trente minutes en infériorité numérique.

Notons que pour cette rencontre, Florent Ibenge a titularisé le gardien camerounais Nelson Lukong. Devant lui, il a disposé son équipe dans le 4-3-3 qu'il affectionne, avec en défense, Djuma Shabani dans le couloir droit et Glody Ngonda Muzinga à gauche, et la paire Ruddy Makwekwe-Bangala Litombo. Mukoko Tonombe, Nelson Munganga et Fabrice Lwamba Ngoma ont été postés au milieu de terrain. Jean-Marc Makusu à la pointe et, sur les flancs, Mukoko Batezadio et Chadrac Muzungu Lokombe ont constitué le trio d'attaque. Le onze de départ du Raja s'est composé du gardien de but A. Zniti et, dans le champ, A. Achchakir, O. Boutayeb, B. Banoun, Sanad Al-Warfali, le milieu international congolais Chikito Lema Mabidi, I. Niasse, Z. Hadraf, A. Hafidi, S. Rahimi et M. Benhalib.

V.Club n'a pas réussi à jouer son jeu, ayant été plutôt perméable en défense, surtout dans le couloir droit occupé par Djuma Shabani d'où ont été amorcées les actions de but de Raja. Les Marocains, avec la rage de vaincre, ont gagné la quasi-totalité des duels. V.Club a été sauvé en première période par Nelson Lukong qui a sorti des parades inespérées. Signalons que l'attaquant Jean-Marc Makusu, buteur attitré de V.Club, a été obligé de quitter l'aire de jeu à la 24e mn sur blessure, remplacé par Eddy Ngoyi Emomo.

V.Club a, dans le dernier quart d'heure de la partie, tenté d'inscrire le but de l'espoir mais en vain, l'adversaire étant en surnombre sur le terrain. La finale retour est prévue pour le 2 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa. À moins d'une « remontada » inédite, V.Club a virtuellement perdu la finale de la quinzième édition de la Coupe de la Confédération.