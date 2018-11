Congo-Kinshasa: UNC - Joseph Papy Okata en appelle à un accueil chaleureux du ticket gagnant !

La base de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, a prévu un accueil chaleureux au duo Kamerhe-Fatshi qui atterrit ce mardi 27 novembre 2018, à l'aéroport international de N'djili. Ainsi, la base de l'UNC promet-elle un soutien total à son président national qui s'est allié au président de l'Udps en guise des élections du 23 décembre prochain.

Ce ticket que d'aucuns qualifient, avant même la rude compétition, de ticket gagnant pense aller aux élections avec ou sans machine à voter, a insisté Joseph Papy Okata, lors d'une interview, au siège national du parti, situé dans la commune de Kasa-Vubu. Il en appelle, pour ce faire, à un accueil affectueux de toute la base ainsi que de toute la population de la Ville-province de Kinshasa.

Joseph Papy Okata est Coordonnateur National de l'Unc en charge du recrutement et implantation du parti. Il n'a pas manqué de s'exprimer concernant le retour du président de l'Unc ce mardi 27 novembre 2018 en provenance de Nairobi au Kenya. Il a, en effet, émis sa voix sur ce sujet d'actualité nationale et, bien entendu, concernant les élections du 23 décembre prochain. « Demain, ça sera l'arrivée de deux héros qui viennent de sauver le pays par rapport au complot de Genève en Suisse », a-t-il souligné. Joseph Papy Okata croit, quant à lui, que la plateforme initiée par Kamerhe et Fatshi vise à donner des moyens matériels, humains et financiers de façon que l'Unc et l'Udps puissent avoir le pouvoir afin de le conserver de manière démocratique.

Et de soutenir que même en ordre dispersé, l'opposition va remporter les élections du 23 décembre prochain, beaucoup plus la coalition chère à Kamerhe et Fatshi qui sera victorieuse, soutient-il, à la magistrature suprême. Selon lui, l'Unc et l'Udps ont, à eux seuls, naturellement plus de 55% de voix, ce qui fait de leurs leaders le ticket gagnant, pour ne négliger ceux qui sont en train de les rejoindre. La victoire est certaine, soutient ce cadre Unc. Joseph Papy Okata en appelle à tous les congolais, particulièrement, la population de Kinshasa d'être nombreux à l'aéroport international de N'djili pour accueillir, ce jour, ces deux grands de la nouvelle coalition née à Nairobi et que les Intelligences rodées de l'Unc surnomment « Fatshi-Vit ».