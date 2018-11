Soudan: Porte-parole - Nous sommes prêts à répondre à l'appel au dialogue

Le gouvernement soudanais a réaffirmé lundi qu'il est prêt à répondre à l'appel au dialogue menant à la paix et à la réconciliation nationale.

Le ministre de l'Information, des Communications et de la Technologie de l'information, M. Bushara Juma'a Aror a déclaré que le Soudan réaffirme pleinement son engagement envers la feuille de route relative au Nil Bleu et Sud-Kordofan et au dialogue politique avec toutes les parties signé sur la feuille présentée par le Mécanisme africain de haut niveau dirigé par le Président du Mécanisme de l'Union africaine, M. Thabo Mbeki. .

Le porte-parole du gouvernement - dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) - a déclaré que Khartoum est tout à fait disposé à s'asseoir avec toutes les parties signataires sur la feuille de route pour la réalisation de la paix et l'unification du front national.

M. Aror a souligné que :"Par conséquent, le gouvernement soudanais est prêt à répondre à l'appel du dialogue à tout moment et à s'asseoir avec les parties qui ont signées à la feuille de route, en ce qui concerne les mouvements dans le cadre de négociation et les autres parties dans le cadre de la résolution des problèmes politiques dans le cadre de l'engagement à la feuille et aux résultats du Dialogue National."

Le ministre a réitéré l'invitation à tous pour rejoindre le document de Dialogue national et ses résultats, soulignant que la porte est ouverte pour que tous puissent rejoindre et contribuer aux affaires nationales.