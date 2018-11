Afrique: Interclubs 2018-19 - L'Algérie avec quatre représentants inédits

Pour la première fois depuis des années, l'Algérie aura quatre représentants inédits dans les deux épreuves interclubs de la CAF. Des équipes qui n'ont pas coutume de disputer les compétitions continentales.

D'habitude, c'était l'USM Alger, l'ES Sétif, la JS Kabylie et à un degré moindre le Mouloudia d'Alger. Pour l'édition 2018/2019 l'Algérie présente son champion en titre le CS Constantine et son dauphin, la JS Saoura en Ligue des champions Total, tandis que dans la Coupe de la confédération Total, on trouve le vainqueur de la Coupe d'Algérie, l'USM Bel Abbès, et le troisième du championnat, le NA Hussein Dey.

Le CS Constantine est le club le plus populaire de l'Est du pays. Malgré les gros moyens mis à sa disposition, il n'a jamais réussi à briller sur la scène continentale.

En dépit de deux participations catastrophiques en Coupe de la confédération, le club constantinois qui affrontera mardi les Gambiens de Gamtel, honorera sa deuxième participation seulement à la plus prestigieuse des deux épreuves.

Son unique apparition remonte à l'édition 1998, après son premier titre de champion d'Algérie de l'histoire. Le club fût éliminé dès le premier tour par les Sénégalais de l'AS Douanes.

La première phase de la saison a été très difficile pour le club constantinois qui s'est retrouvé distancé au classement général.

A mi- championnat il occupe la huitième place avec quatorze points de retard sur l'USM Alger. Avec la pression de sa galerie, l'entraîneur Abdelkader Amrani a jeté l'éponge avant de signer son retour au club à 72 heures de sa première sortie africaine.

Son milieu de terrain, Ahmed Gagaa espère faire le boulot à Constantine avant d'aller à Banjul : "On compte sur l'apport de nos supporteurs, pour nous surpasser. On doit rassurer lors de ce match à Hamlaoui pour aborder le match retour avec confiance ".

Même chose pour le second représentant, la JS Saoura, qui fera sa seconde apparition en Ligue des champions, et qui a connu le même destin que le CS Constantine, une élimination dès le premier tour en 2017 face aux Nigérians d' Enugu Rangers.

Seul club du sud du pays à se produire parmi l'élite, il joue les premiers rôles dans le championnat algérien. Les sudistes ont terminé la phase aller à la troisième place mais avec un retard substantiel de dix points sur le leader. C'est donc avec un bon moral qu'ils accueilleront les Ivoiriens du SC Gagnoa.

En Coupe de la confédération Total, l'Algérie compte sur le NA Hussein Dey, un club historique de la capitale, réputé pour sa formation, qui a brillé sur la scène nationale durant les années 70 et 80 et qui a enfanté les plus grands joueurs de l'histoire du football algérien, Rabah Madjer, Chaâbane Merzekane, Mahmoud Guendouz et le grand Ali Fergani parti par la suite à destination de la JS Kabylie.

Parmi les quatre représentants algériens, le NAHD a réussi la meilleure performance sur le plan africain, jouant la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1978. En finale, il échoua face aux Guinéens du Horoya de Conakry.

Les Sang et or qui reçoivent les Diables noirs du Congo, ce mardi, renouent avec les compétitions interclubs de la CAF, treize ans après. Leur dernière apparition remonte à l'édition 2006 de la Coupe de la confédération; ils furent éliminés en barrage par le futur finaliste, l'AS FAR de Rabat.

Sur cette rencontre face aux Diables noirs, le défenseur Abdelghani Khiat se montre prudent : " Notre mission ne s'annonce pas facile, elle n'est pas impossible, non plus.

Nous avons confiance en nos capacités, nous avons les moyens de composter notre billet pour le prochain tour. Nous savons que si on parvient à jouer comme face à l'ES Sétif ou le MC Oran, nous aurons une bonne chance d'accéder au second tour ".

Enfin, l'USMBA club de la ville de Sidi Bel Abbès, situé à 435 kilomètres à l'ouest d'Alger et à 90 kilomètres d'Oran, ville phare de l'ouest du pays, participe pour la seconde fois de son histoire à une épreuve continentale, après la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1992 où il été sorti en huitième de finale par l'Africa Sport d'Abidjan, futur vainqueur.

La réception du LISCR FC de Monrovia est une aubaine pour Bel Abbès qui occupe une place de relégable en Ligue 1 et qui veut profiter de la compétition africaine pour relancer l'équipe comme l'explique le coach, Youcef Bouzidi : « La Coupe de la confédération est une autre motivation. Elle arrive au bon moment pour nous relancer avant d'entamer la phase retour du championnat national".