Congo-Kinshasa: Scrutins - Mode d'emploi

A 26 jours des scrutions combinés du 23 décembre, la campagne électorale a pris de la vitesse. Le candidat du Front commun pour le Congo (FCC) a déjà pris son bâton de Pèlerin. Première étape Lubumbashi.

D'autres grandes villes de l'ex-grand Katanga, mais aussi Bukavu, Goma sont également sur son agenda. Les autres plate-formes en vue, dont la dernière née, celle du « Camp pour le changement » de duo Tshisekedi-Kamerhe se contentent encore des déclarations sur des chaînes de radio et télévision.

C'est le moment qu'a choisi la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a trouvé bon pour élever la voix. C'est elle qui avait piloté les discussions du 31 décembre 2016 ayant abouti à l'accord de Saint-Sylvestre et permis à Joseph Kabila, dont le dernier mandat était arrivé à terme le 20 décembre 2016, de rester encore au pouvoir jusqu'en 2017 et organiser des élections. Celles-ci ont reportées d'une année de plus.

Se voulant toujours l'église au milieu du village, la Cénco a publé, vendredi une déclaration que d'aucuns qualifient de meilleur « mode d'emploi » pour les scrutins du mois prochain, tout en avertissant qu'elle « ne soutient aucun candidat » : « Ne cédons pas au tribalisme, au régionalisme, au favoritisme, à toute forme de clientélisme ».

En embouchant sa trompette, la Cénco estime qu' « il nous faut (... ) des personnes honnêtes et de bonne moralité qui ne s'approprient pas les richesses du pays . Attention aux corrompus et aux corrupteurs ».

Les évêques estiment qu'il est encore possible de « trouver un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter ».

Pour couper la poire en deux, elle propose que cette machine ne soit utilisée « que pour l'identification des candidats et l'impression des bulletins de vote » et demande à la Céni « de procéder uniquement au comptage manuel des voix et d'afficher les procès-verbaux dans tous les bureaux de vote et de dépouillement le même jour ». aux de vote et de dépouillement dans tous les bureaux.

Autant de recommandations qui touchent à la fois aux candidats, aux électeurs et à la Céni. Comme pour dire : « A bon entendeur ... ! ».