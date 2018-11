Togo: Agbéyomé Kodjo - "Il est encore temps d'éviter la tragédie et d'espérer construire ensemble un Togo uni et paisible"

Le MPDD engagé mais pas obsédé. C'est du moins ce qui transparait dans ce nouveau communiqué du MPDD (Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement).

Bien que engagé dans le processus électoral du 20 Décembre prochain, il croit savoir qu' "Il est encore temps d'éviter la tragédie et d'espérer construire ensemble un Togo uni et paisible".

Il en appelle dès lors aux différentes parties prenantes de la crise togolaise à se rendre compte de ce que, "aucune posture radicale et sans concession ne contribuera guère à la décrispation de la crise politique actuelle, au contraire elle risque de l'exacerber".

Le 20 octobre 2018, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) au terme des travaux de sa Convention nationale a exhorté le Bureau Politique à prendre toutes les mesures jugées utiles aux fins d'assurer la participation du MPDD au prochain scrutin législatif tout en formulant le vœu que soient garanties les conditions d'équité, de transparence et de crédibilité en vue de la préservation de la paix sociale.

Le MPDD prendra part au prochain scrutin législatif et œuvrera de tout son poids et de son expérience à l'amélioration de la gouvernance politique, économique et électorale de notre pays conformément aux aspirations de notre peuple, si vous nous en donnez les moyens par vos suffrages massifs.

Il faut rappeler que dans toute démocratie, le suffrage universel est la voie sacrée pour apprécier le poids relatif de chaque acteur sur l'échiquier national, et constitue seul moyen de conquête pacifique du pouvoir.

C'est pourquoi la formation politique MPDD n'a eu de cesse d'encourager tous les acteurs politiques à s'accorder sur les points essentiels pour un scrutin inclusif afin de donner la parole à chaque formation politique pour présenter son offre à l'appréciation des électeurs, qui arbitreront.

Malheureusement une frange de l'opposition a décidé de se mettre en marge de ce processus, pour des raisons que l'on peut bien comprendre, mésestimant ainsi les conséquences collatérales des précédents boycotts sur la trajectoire de vie de la nation et des conditions de vie de nos populations.

La formation politique MPDD réaffirme sa pleine et entière adhésion à la feuille de route de la CEDEAO du 31 Juillet 2018, et estime qu'il devient urgent que soient mis en œuvre l'ensemble de ses dispositifs avant le scrutin législatif, dans la mesure du possible, pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale.

La formation politique MPDD invite la Représentation Nationale à suivre la procédure parlementaire relativement à la proposition de modification de la Constitution, formulée par l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO s'agissant des dispositions des articles 59, 60 et 100 de la Loi fondamentale de notre pays.

C'est pour cela que la formation politique MPDD salue l'exhortation de la Conférence des Evêques du Togo lors de sa 3ème session ordinaire de l'année 2018 , qui en appelle à « la conscience et à la raison des uns et des autres, à l'arrêt de tout calcul politicien et de toute violence d'où qu'elle vienne, au respect des engagements et de la parole donnée, des libertés, des règles démocratiques, à la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, seules susceptibles de garantir des élections libres, transparentes et crédibles, gage d'une paix durable »...

Il y va de l'intérêt de notre pays, de la consolidation de la démocratie et de la paix sous régionale.

Il va sans dire que le peuple togolais est exténué par nos continuelles querelles et aspire à la paix, à l'amélioration de ses conditions de vie, et à un avenir en confiance.

Le MPDD rappelle utilement qu'aucune posture radicale et sans concession ne contribuera guère à la décrispation de la crise politique actuelle, au contraire elle risque de l'exacerber.

Le MPDD encourage le Gouvernement à faire l'ultime effort pour édicter des mesures d'apaisement en vue de la décrispation de la situation sociopolitique actuelle avant les élections prochaines.

Il est encore temps d'éviter la tragédie et d'espérer construire ensemble un Togo uni et paisible, qui garantit à chacun de ses enfants ses droits fondamentaux, la liberté, la justice, et l'égalité des chances.

Pour l'Amour de la Patrie Les Patriotes sont prêts à tous les sacrifices !

Fait à Lomé le 27 Novembre 2018

Le Président

Agbéyomé KODJO