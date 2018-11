Ile Maurice: Affaire Lutchigadoo - La défense réclame la présence du représentant du FSL

«J'ai quelques questions à lui poser.» Me Rama Valayden, qui représente Kusraj Lutchigadoo, souhaite que le représentant du Forensic Sicence Laboratory (FSL) soit appelé à la barre dans le cadre du procès contre son client. Il a insisté sur ce point lors de la comparution par visioconférence de Kusraj Lutchigadoo devant la Bail and Remand Court, ce lundi 26 novembre.

Si la charge de «drug dealing» a été rayée après que le rapport du FSL a confirmé que les substances retrouvées en sa possession n'étaient pas de la drogue, Kusraj Lutchigadoo fait face à deux autres charges, soit «holding materials for purpose of using them for production» et blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, il avait en sa possession «a certain quantity of cernol acetons in a plastic gallon», «a certain quantity of bonzine in a plastic litre» et 112 boîtes de thé vert.

De plus, une somme de Rs 301 350 avait été retrouvée dans sa voiture. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent provient du trafic de drogue. Kusraj Lutchigadoo a retenu les services de Me Gavin Glover, SC, Me Rama Valayden, Me Samad Golamaully et Me Yash Bhadain. La poursuite est représentée par Me Abdool Rahim Tajoodeen.