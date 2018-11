Cote d'Ivoire: Kablan Duncan - « Merci de m'avoir donné comme épouse, l'une des plus belles fleurs de votre jardin ».

Le vice-président de la République Daniel Kablan Duncan était à Assounvouè, village natal de son épouse Clarisse Duncan, pour l'inauguration de la chapelle Notre Dame de Toute Grâce, bâtie par le couple.

Lors de la messe de consécration de l'édifice, il a plaidé pour la paix dans la région du Bélier (auquel appartient le village) et dans toute la Côte d'Ivoire.

« En cette fête du Christ Roi de l'univers, notre prière est que le Christ guide nos pas dans la fraternité et l'amour ici à Assounvouè.

Fraternité et amour dans toute la region du Bélier. Fraternité et amour en Côte d'Ivoire pour que règnent la paix, la concorde et la fraternité partagée, tant prônée par le Président Alassane Ouattara ».

Il a donné les raisons pour lesquelles son épouse et lui ont décidé de bâtir la chapelle pour la communauté chrétienne du village : « Comme le disait mère Thérésa, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne. Mais c'est l'amour avec lequel on donne.

Il faut faire de petites choses, mais avec amour. C'est un peu ce que mon épouse Clarisse et moi, avons essayé de faire pour traduire à travers cet édifice, notre humble reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu.

Notre vœu le plus ardent est que s'accomplissent pour ce village et pour tous les villages environnants, ces promesses figurants dans le livre d'exode où Dieu dit : « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ».

Je voudrais saluer l'infinie hospitalité des populations d'Assounvouè. Merci, car vous m'avez accueilli et adopté, après m'avoir donné comme épouse, l'une des plus belles fleurs de votre jardin. En la personne de ma tendre Aya Clarisse. Cette cérémonie de consécration est le signe de la fraternité et de l'amour.

Pour citer le Pape Benoît XVI l'amour sait tirer le bien du mal. Il sait attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit le plus ardu et apporter la lumière dans les ténèbres les plus épaisses ».

Daniel Kablan Duncan a exprimé sa reconnaissance à la Première Dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie d'inauguration, et à son époux le Président Alassane Ouattara , pour les actions de développement entreprises dans le village.

« Le village d'Assounvouè a été embelli grâce aux décisions du couple présidentiel mises en œuvre avec diligence et efficacité par le ministre Amédée Kouakou (ministre de l'équipement et de l'entretien routier ).

Grâce à vos nombreux dons, ici au village, c'est la Noël avant l'heure. Ce qui confirme encore votre réputation de Dame au grand cœur », a-t-il fait remarquer.

Le vice-président et son épouse ont remis à la Première Dame, 5 bœufs et plusieurs complets de pagnes.