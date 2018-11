Seychelles: Les Seychelles hébergeront un portail régional sur le changement climatique

L'Autorité météorologique des Seychelles, qui a récemment conclu un accord de collaboration avec la Commission de l'océan Indien, hébergera un portail régional sur le changement climatique.

Le Portail régional sur les changements climatiques du sud-ouest de l'océan Indien vise à sensibiliser l'opinion publique aux problèmes liés aux changements climatiques aux Comores, à Maurice, à Madagascar, à La Réunion, à Zanzibar et aux Seychelles.

Vincent Amelie, directeur général de l'Autorité météorologique des Seychelles, a déclaré qu'il manquait un système permettant de partager des informations au niveau régional sur le changement climatique.

«Beaucoup de choses se sont déroulées dans la région, mais nous n'avons jamais mis en place de mécanisme permettant aux pays de savoir exactement quels efforts sont déployés dans leurs pays respectifs. Le portail sur le changement climatique offre une bonne opportunité d'accéder à davantage d'informations pour une approche plus collaborative entre les pays », a déclaré M. Amelie.

Le portail créera une plateforme pour une compréhension partagée du changement climatique et de ses impacts. Cela permettra également aux responsables de comprendre la vulnérabilité et l'adaptation des îles à tous les niveaux. Il présentera également des solutions innovantes et des expériences réussies pouvant avoir des implications potentielles sur les décisions politiques et les réponses aux défis de l'océan Indien occidental.

M. Amélie a déclaré que l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental avait décidé d'héberger le portail «parce que nous en avons vu l'importance et que nous sommes prêts à inclure les implications financières dans le budget afin de pouvoir maintenir le système selon l'accord. Le partage des données est essentiel pour notre développement. "

Les données sur le portail présenteront les défis auxquels chaque pays est confronté, les projets en cours liés au changement climatique, les émissions et les perspectives climatiques. Une section sera consacrée aux informations et événements nationaux, régionaux et internationaux relatifs au changement climatique.

Signé par M. Amélie et le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Hamada Madi, l'accord permet aux deux parties de financer, mettre à jour et modérer conjointement le portail électronique pour une période d'un an.

L'accord sera en vigueur jusqu'à ce que l'autorité météorologique puisse assumer l'entière responsabilité du portail.

M. Amélie (à gauche) et le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Hamada Madi, ont signé l'accord permettant aux deux parties de financer, mettre à jour et modérer conjointement le portail électronique pour une période d'un an. (Seychelles Nation) Photo license: CC BY-SA

M. Madi a déclaré qu'avoir un portail où les États insulaires pouvaient informer et rester informés contribuerait au développement durable.

«S'il y a une région dans le monde qui comprend très bien le changement climatique, je pense que ce sont les États-îles. Nous comprenons les impacts parce que nous en subissons les conséquences pour nos agriculteurs, nos pêcheurs et les autres », a déclaré M. Madi.

Avec des pages consacrées à l'adaptation, à la vulnérabilité, aux actions et aux mesures d'atténuation, le portail sera disponible en anglais et en français.

Un minimum de deux blogs sera chargé sur le portail tous les mois et les deux parties seront responsables de la modération du contenu avant sa publication.