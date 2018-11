Ile Maurice: Brisée-Verdière - Les habitants réclament l'asphaltage de la route

Selon Ashvin Bisnathsing, membre du conseil de village de Brisée-Verdière, depuis de nombreuses années, certaines routes du village de Brisée-Verdière n'ont pas été asphaltées.

Même si ces routes sont très fréquentées, comme par exemple, la route Pont Bon Dieu, qui compte plusieurs habitants et qui est fréquentée par de nombreux automobilistes comme un raccourci pour aller vers Flacq, le Nord ou St Pierre. «C'est plus rapide et cela évite les embouteillages. Par ailleurs, nous avons à plusieurs reprises aussi attiré l'attention sur le fait que cette même route devrait être élargie à certains endroits et devrait être éclairée. Car souvent, il y a des accidents qui se produisent là. Mais en vain», explique le conseiller.

Ashvin Bisnathsing confie aussi que cette route est fréquentée par des touristes qui cherchent à visiter les fameuses caves. «Arrivant à hauteur des caves, il y a un virage dangereux et là-bas aussi, rien n'a été fait. Cette route serpente et dans certains virages, elle a besoin d'être élargie», estime cet habitant de Brisée-Verdière. Etant membre du conseil de village, il souligne que les habitants et en particulier les automobilistes viennent souvent le voir pour réclamer l'asphaltage de cette route. «C'est vraiment très inconfortable, surtout pour des personnes âgées, malades et c'est dangereux pour les deux roues», fait-il ressortir.