Madagascar: Remblais et ordures - Ultime interpellation de la CUA

Le conseiller spécial du maire en personne, Marc Ravalomanana, est monté au créneau hier pour interpeller les responsables sur le ramassage des ordures et la poursuite des remblais dans la Capitale.

« Des remblais dans certains bas quartiers d'Antananarivo se poursuivent malgré l'arrêté de suspension pris par la commune urbaine d'Antananarivo. », a dénoncé Marc Ravalomanana. Avant d'enfoncer le clou : « Nous avons mené des enquêtes. Et on a appris à partir des résultats de ces enquêtes que les auteurs de ces remblais utilisent des autorisations avec des fausses signatures. Nous réitérons notre appel à l'endroit des propriétaires des terrains concernés à cesser immédiatement ces travaux de remblai. Nous avons l'obligation de protéger les habitants des bas quartiers des inondations en cette saison de pluie. Et je suis prêt à me battre pour ces gens. »

Pouvoir central. En ce qui concerne le ramassage des ordures dans la Capitale, le conseiller spécial du maire a interpellé le pouvoir central dont le ministère de l'Eau auquel la SAMVA est rattachée, le gouvernement et la présidence de la République par intérim. « Le ministre de l'Eau, le premier ministre et le président de la République par intérim doivent prendre leurs responsabilités car Antananarivo est la Capitale de Madagascar. Tout éventuel chantage ou sabotage n'est pas acceptable. La SAMVA doit être dotée des moyens financiers et matériels qui lui permettent d'accomplir sa mission.», a-t-il martelé. Lors de sa conférence de presse qui s'est tenue hier à l'hôtel de ville Analakely, Marc Ravalomanana a été entouré du maire Lalao Ravalomanana et des proches collaborateurs de ce dernier. A rappeler que la CUA, sous l'impulsion du nouveau 1er adjoint au maire Olivier Randrianarisoa, a pris ses responsabilités depuis samedi dernier pour l'accélération du ramassage des ordures dans la Capitale.