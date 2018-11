Madagascar: Concert jazz-fusion - Grand écart entre le jazz et le terroir avec Harty Andriambelo

Harty Andriambelo a plus d'un tour dans son sac.

Chez les Andriambelo, on naît dans le chaudron musical. Harty, atteint du virus héréditaire, ne fait pas exception, tout en suivant son propre chemin.

Jeune prodige comme il est, le bassiste s'entoure des meilleurs. Samedi, lui et ses complices de scènes retrouveront les mélomanes aux fines oreilles au Fara West Faravohitra. Une fois de plus, il convie les inconditionnels en balade avec quelques uns de ses amis qui ont partagé les plus forts moments de son parcours musical. Jacquis Ralph, guitariste généreux et sensible ; Tsanta Randriamihajasoa, multi instrumentiste qui n'en finit pas d'éblouir le monde à la trompette ; Bim Andrianariseheno aux percussions et aux chants ; Nini Rabarioelina à la batterie ; et Zo Tantely Ralaiharimino au clavier. Ils aiment se promener ensemble en allant des standards du jazz au jazz rock, en passant par le funk, le blues, jusqu'à des compositions fusionnant le jazz aux sonorités du terroir.

Parcours. Pour Harty Andriambelo, la musique est une évidence. De père saxophoniste et de mère chanteuse de jazz, il la vit depuis le berceau. S'il est bien connu dans le monde du jazz, il a un faible pour la musique africaine et celle des îles. Après avoir pris ses premières marques auprès de l'illustre Tôty, il décide un jour d'être bassiste et n'en démord pas pour le plus grand plaisir des fans. Comme presque tous les musiciens sortis du moule de Madajazzcar, Harty participe au tremplin en 2009 avec ses frères d'armes du Vakonacà. Plus tard, il retrouve de multiples artistes comme Mika & Davis, Fanja Andriamanantena... Au fil du temps, il s'allie à d'autres musiciens en faisant partie de cette nouvelle génération de passionnés. Nait ainsi « Iz'avy ?», initiative de Harty Andriambelo, qui rassemble ses amis musiciens. Les habitués de Fara West le retrouvent souvent au gré de ses envies de voyage, toujours entourés d'amis de toutes générations. Talentueux, virtuose de son instrument, il adore se promener dans différents univers et faire partager ses moments de rencontre.