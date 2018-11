Madagascar: Election - Le FFKM interpelle la HCC à sortir des résultats justes et vrais !

Le Conseil Chrétien des Eglises à Madagascar (FFKM), qui s'est réuni à Tsiroanomandidy du 21 au 25 novembre, sort de son silence et n'hésite pas à émettre ses avis sur la situation politique qui prévaut actuellement à Madagascar.

Le processus électoral étant le premier à être mentionné. En effet, dans un communiqué, le FFKM constate, nonobstant le fait qu'il n'ait pas été parmi les observateurs électoraux agréées, que l'organisation et le déroulement du premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier présentent des imperfections, et que la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) les ont reconnues. Mais devant la conjoncture actuelle, le FFKM appelle « les Malagasy à attendre les résultats officiels publiés et proclamés par la HCC (Haute Cour Constitutionnelle) dans le calme». Mais ce n'est pas tout, et puisque l'on aborde la Haute Cour, le conseil chrétien interpelle la HCC à « publier des résultats justes et vrais ». Toujours dans cette optique, le FFKM s'adresse particulièrement aux candidats en exhortant ces derniers à « rasséréner leurs partisans en cessant les invectives de tous bords ».Un message indispensablepour remettre les choses (ou les acteurs) à leurs places.

Lynchage. Outre, le processus électoral qui absorbe l'attention de l'opinion publique, le FFKM a également un mot sur le social et l'économie. Par rapport à la recrudescence des vindictes populaires, ou des lynchages que le conseil chrétien dénonce fervemment, un appel est lancé à l'endroit des autorités à « défendre la justice et à protéger les populations ». Aussi, les incite-il à « prendre des mesures et solutions urgentes et drastiques pour faire sortir le pays de la misère ambiante ». Un fait qui doit être résolu par la vision et la politique (lesquelles jusqu'ici s'annoncent très mirobolantes) de celui qui sera élu. Sur le plan économique, le FFKM exhorte chacun à protéger toutes les ressources naturelles du pays, et à refuser les remblais de terrains qui sont souvent synonymes de « ventes aux enchères des terrains aux étrangers ».