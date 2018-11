Madagascar: Airtel Madagascar - Des kits scolaires et des matériels informatiques pour l'EPP Mahavelona

Le DG d'Airtel Madagascar Maixent Bekangba, initiant des élèves de l'EPP Mahavelona à la manipulation d'un ordinateur portable.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), Airtel Madagascar continue les actions sociales.

Des employés volontaires d'Airtel Madagascar menés par Maixent Bekangba, Directeur Général, ont rendu visite à l'Ecole Primaire Publique (EPP) Mahavelona.

Activités citoyennes. Les 350 élèves de cet établissement ont reçu des kits scolaires, comprenant des sacs à dos et fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons de couleur, feutres etc.) Le plus grand réseau 4G de Madagascar a également tenu à doter l'EPP Mahavelona d'une salle d'informatique équipée d'ordinateurs portables et de connexion internet haut-débit. « Cette action sociale s'inscrit dans la continuité des activités citoyennes de notre entreprise, en faveur du développement durable et de l'éducation. En tant qu'entreprise hautement technologique, quoi de plus normal pour nous que de connecter ces écoles rurales au village planétaire de l'internet, et contribuer ainsi à la réduction de la fracture numérique » a expliqué Maixent Bekangba, Directeur Général.

Soutien constant. A noter que l'EPP Mahavelona a toujours bénéficié du soutien constant d'Airtel Madagascar à travers la construction de salles de classe, de bibliothèques, l'octroi de bourse, le soutien aux enseignants etc. En touchant les zones les plus reculées de Madagascar, le 3e opérateur mobile mondial met sa technologie au service de l'éducation et la rend accessible à tous. Telle est sa mission à travers cette action. « Grâce à Airtel Madagascar, nos élèves peuvent commencer cette nouvelle année scolaire en toute quiétude et, de surcroît, se connecter au monde pour élargir leur horizon à l'aide des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) » a expliqué Norosoa Razafiarimanana, Directrice de l'EPP Mahavelona