Madagascar: Les recommandations pleines de sagesse du FFKM

Après la Conférence des évêques, c'est au tour du FFKM, ou Conseil Chrétien des Eglises, de faire un tour d'horizon de la situation actuelle et de faire ses recommandations au peuple malgache et à ses dirigeants. En cette période d'élection, sa déclaration revêt toute son importance car elle s'adresse à tout le monde. Elle est faite pour calmer les passions en train de s'exacerber et de guider un choix qui s'avère décisif pour la Nation.

La réunion du comité directeur du FFKM a eu lieu à Tsiroanomandidy la semaine dernière. Il a sorti un communiqué signé des quatre chefs d'église qui, dans le contexte actuel, doit éclairer les esprits de tous, simples citoyens et dirigeants. C'est sur la droiture ou le « fahamarinana » qu'a été mis l'accent. Il doit permettre d'apporter paix et sécurité à la société et à la Nation toute entière. Le FFKM constate les imperfections de l'élection présidentielle et exhorte la HCC à sortir des résultats « vrais » (« marina »). Il appelle les citoyens à les accepter dans le calme. Il demande aux candidats et à leurs partisans de faire preuve de respect mutuel. Il dit aux chrétiens de prier pour la Nation. Mais il ne peut pas se taire à propos du contexte social où l'insécurité règne.

Bien qu'il encourage les uns et les autres à se défendre. Il les exhorte à ne pas recourir à la vindicte populaire qu'il condamne fermement. Enfin, il s'adresse aux gouvernants, en leur rappelant leurs devoirs vis-à-vis de leurs administrés, le respect de l'éthique et de la droiture. Cette intervention du FFKM survient tout à fait à propos pour permettre aux Malgaches de ne pas céder aux passions incontrôlées. Même si nous vivons dans un état laïc, le poids de la religion est important. Les recommandations des quatre chefs d'église vont amener les citoyens à ne pas écouter les sirènes de la division. A la veille du verdict de la HCC, c'est un appel qui sera certainement entendu.