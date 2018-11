Madagascar: AF Antsirabe - Jess Flavi One retrouvera ses fans dans la Ville d'Eau

On le voit moins souvent sur les scènes, pourtant, Jess Flavi One fait toujours partie des chanteurs les plus appréciés du moment. Et l'artiste compte clôturer la scène avant l'heure dans la Ville d'Eau avant d'attaquer l'agenda de la Saint-Sylvestre. L'interprète de « Mijoboka » sera à l'Alliance française d'Antsirabe le 8 décembre.

Ce sera l'occasion de revoir en live ses meilleurs titres. Le chanteur de relater qu' « avec la conjoncture actuelle, un petit break entre les deux tours d'élection ne fera de mal à personne. Certes, beaucoup ont fait le 'mijoboka', mais il est de notre devoir en tant qu'artiste d'appeler la population au calme et de mettre du baume au cœur. C'est l'une des raisons de me remettre en selle, étant donné que cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré le public en soirée ». Ratooky, un jeune natif d'Antsirabe, se partagera la scène avec le chanteur, en qualité d'invité. Ce dernier vient de sortir son clip baptisé « Lasa ». Entre autres, Dim Rasolo, Ckoji, et Jay Lo seront également de la partie, sans compter les surprises qui attendent ses inconditionnels.