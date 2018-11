Madagascar: Andry Rajoelina - Enlèvement des ordures délaissées par les autres

Ayant déjà été Maire de la Ville des Mille, il n'est pas insensible aux montagnes d'ordures qui s'amoncèlent à Tana.

Andry Rajoelina poursuit les descentes de remerciement de ses partisans au cœur de la Ville des Mille. Hier, ce fut au tour du 6è et du 5è Arrondissement de recevoir le candidat « numéro 13 ». Les habitants du quartier d'Ambohimanarina ont réservé un accueil chaleureux au porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona » qui a visité tous les coins et recoins du quartier afin de constater de visu les réalités socioéconomiques des habitants, mais aussi et surtout pour apporter des solutions immédiates aux difficultés rencontrées par la population. Aussi, les « lalan-kely » au niveau du 6è Arrondissement vont-ils faire l'objet d'une réhabilitation. Le projet « Lalan-kely » initié lorsqu'Andry Rajoelina était Maire d'Antananarivo sera donc restauré afin de faciliter les déplacements au niveau des quartiers. Ayant déjà été Maire de la capitale, le candidat « numéro 13 » n'est pas insensible aux montagnes d'ordures qui s'amoncèlent à travers la capitale. Il va prendre en charge les travaux de ramassage des ordures à Tana, à la place de la Commune Urbaine d'Antananarivo et de la SAMVA qui continuent de se renvoyer la responsabilité. Et ce, même si Lalao Ravalomanana en tant que Maire de la CUA est la PCA de la SAMVA qui est une entité placée sous tutelle du Ministère de l'Eau, dirigé par Roland Ravatomanga, un ministre issu du « Tiako i Madagasikara ». Andry Rajoelina entend mobiliser des camions pour l'assainissement de Tana. Par ailleurs, un projet « HIMO » sera mis en œuvre afin de promouvoir la création d'emplois.

« Tsena mora ». En effet, « Andry TGV » n'attendra pas son élection à la Présidence de la République pour venir au chevet de la population. Hier, il a annoncé la reprise des « Tsena mora » dans le 6è Arrondissement. Deux fois par semaine, les nécessiteux pourront y acheter du riz et des produits de première nécessité à moitié prix. A Andraisoro, le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » a réalisé une véritable démonstration de force. Il était d'ailleurs en terrain conquis si l'on se réfère aux résultats provisoires du premier tour publiés par la CENI. Il, c'est Andry Rajoelina qui a rappelé que le « 13 » a battu tous ses adversaires au niveau des 6 arrondissements de Tana. 48h avant la proclamation des résultats définitifs par la Haute Cour Constitutionnelle, le porte-fanion du TGV a tenu à rassurer ses partisans. « On sortira vainqueur que ce soit en 1er, 2è ou 3è tour », a-t-il soutenu. Une manière de répondre à ses détracteurs qui l'accusent d'avoir peur d'aller au second tour. « Le pays a besoin d'un président jeune, ambitieux, visionnaire et patriote. Les fonctionnaires partent à la retraite à 60 ans, les vieux devraient donc laisser la place aux jeunes pour que le développement du pays puisse enfin être effectif », a-t-il déclaré. Une pique lancée à l'encontre de Marc Ravalomanana qui fêtera ses 69 ans dans deux semaines. Andry Rajoelina a annoncé hier la construction d'un terrain « manara-penitra » à Andraisoro. Il contribuera aussi à la construction de l'Eglise catholique du quartier. Lors d'un meeting improvisé, le candidat « numéro 13 » n'a pas manqué de remercier la population du 5è Arrondissement d'avoir voté pour lui lors du premier tour.