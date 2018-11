Sénégal: Assemblée nationale - Bagarre entre deputés de la majorité et de l'opposition

L'Assemblée nationale s'est transformée pendant quelques minutes hier, lundi, en un ring de boxe où députés de la majorité et de l'opposition se sont livrés à un combat acharné. C'était pendant le passage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mary Teuw Niane, pour défendre le projet de budget de la loi de finances 2019 concernant son département.

Après avoir publié la liste des orateurs et le temps qui leur est imparti, la présidente de séance Ndèye Lissa Cissé a vivement été contestée par le chef de l'opposition parlementaire, Cheikh Abdou Bara Dolli Mbacké et cie qui récusaient le temps de parole octroyé à certains députés de l'opposition. Certains se sont bagarrés entre eux et la séance a été suspendue pour une trentaine de minutes.

À la reprise, Abdoulaye Makhtar Diop a pris la parole et invité ses collègues à beaucoup plus de responsabilité et de respect pour les Sénégalais.