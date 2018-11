Soudan: Moutaz donne des diectives pour mettre en œuvre des accords signés avec la Turquie

Le Premier ministre National, ministre des Finances et de la Planification économique, Moutaz Moussa a donné des directives aux ministères compétents et la Banque Centrale du Soudan (BCS) de mettre en œuvre un calendrier en ce qui concerne les accords récemment signés avec l'État turc lors de la visite du vice-président turc au pays la semaine dernière.

Le Premier ministre a présidé la réunion élargie du ministère des Finances, avec la participation des ministères concernés et la BCS, afin de transférer la partie soudanaise des accords signés comme un programme de travail dans tous les domaines pour les présenter aux réunions prévues en décembre, des deux chefs d'État.

Moutaz a affirmé l'importance du domaine économique dans le renforcement des relations avec la Turquie et la réalisation des objectifs de la coopération stratégique entre les deux pays, notant à l'importance de faciliter les transactions bancaires entre les deux pays et la création d'un système bancaire commun pour soutenir la coopération économique.

Les objectifs et caractéristiques de la matrice ont été convenus dans les domaines ciblés, principalement l'agriculture, l'élevage et l'industrialisation, les infrastructures de transport et d'électricité, l'industrie et le commerce, le pétrole et les mines, le tourisme, l'éducation et la santé.

Ils ont également discuté des moyens de promouvoir des programmes de jumelage entre le Soudan et la Turquie afin de servir les intérêts communs.