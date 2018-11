Sénégal/Togo: CAF Ligue des Champions - L'US Koroki veut surprendre le Jaaraf à Dakar

L'US Koroki du Togo qui affronte le Jaaraf de Dakar en tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF ce mardi à 17 h au stade Léopold Sédar Senghor.

L'Union Sportive Koroki de Tchamba (localité située à 341 km de Lomé) sera à sa première participation à une coupe continentale. Brehima Traoré et ses hommes savent que le déplacement dans la capitale sénégalaise ne sera pas une promenade de santé face au champion en titre du Sénégal.

Conscient de la tâche qui l'attend surtout que son club est un nouveau venu dans ces coupes africaines, le coach malien du l'US Koroki, Brehima Traoré reste prudent mais confiant.

« Nous sommes venus ici pour faire un bon résultat, même si on sait que ce ne sera pas un match facile. C'est vrai qu'ils sont en difficultés en championnat (Asc Jaraaf), mais on ne peut pas venir ici sois disant qu'ils sont en difficultés en championnat et les attaquer.

Non non, On joue prudemment et on verra de loin le match, comment ça va se passer. C'est une première que l'équipe sorte, nous sommes les petits poucets donc, on va aller petit à petit. On est prêts et on a des joueurs qui ont besoin de la ligue des champions », a confié Brehima Traoré.

Le technicien malien dispose des arguments nécessaires pour cette expédition sénégalaise. Avec dans son rang des joueurs expérimentés qui ont déjà participé à cette compétition continentale à l'instar de Ayara Samudini, Boukari Gafarou, Nekere Gafarou, et autre Agbodo Komlan auxquels vient s'ajouter les internationaux comme Soumanou Fadil et Bodroma Jean l'actuel meilleur buteur du club.

L'US Koroki du Togo espère revenir avec un résultat positif avant la manche retour du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF.